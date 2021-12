Spumante dolce, Prosecco e brut: questi errori sono imperdonabili

Se anche voi pensate che ogni tipo di spumante o prosecco sia adatto ad ogni tipo di dolce, leggete questo articolo e forse cambierete idea

A tavola non tutto sta bene con tutto e in questo caso non stiamo parlando di piatti, tovaglie o arredi. Il protagonista principale di questo articolo è lo spumante che nelle feste di Natale, ma non solo, è il prim’attore nei nostri pranzi e cene.

Ecco, è normale portarlo in tavola e puntare sulle eccellenze della produzione italiana che sono tantissime. Ma non è normale servirlo in modo sbagliato. Non è tanto un problema di temperatura, quanto di abbinamenti. Accostare qualunque spumante al dolce, non solo a Natale, è un errore comune che molti fanno e quindi, se vi riconoscete in questa categoria, non preoccupatevi. Ma non è mai troppo tardi per rimediare.

Il più madornale degli errori è quello di puntare sul Brut insieme al panettone, al pandoro oppure ad un dolce che abbiamo preparato in casa. Tanti pensano che il sapore deciso di questo tipo di spumante, accanto alla dolcezza del dessert serva a contrastare e a creare una simbiosi perfetta. Invece è un danno assoluto, perché uno non c’entra nulla con l’altro.

Al contrario, i dolci con pasta lievitata come il panettone, il pandoro oppure ancora la colomba devono essere abbinati a spumanti dolci. Per fare un esempio, l’Asti spumante, oppure dei cibi moscati fermi che hanno anche un ottimo profumo.

Spumante dolce, Prosecco e brut: impariamo come servirli e quando

Invece il Prosecco? Anche questo è molto gettonato dagli italiani, soprattutto negli aperitivi. Ma possiamo portarlo a tavola quando mangiamo, anche se pure questo non può essere abbinato a tutto senza pensarci.



canvaDiciamo sì al Prosecco con primi piatti che hanno condimenti a base di verdure, come il, risotto con i funghi o la pasta mari e monti. Va bene anche con le carni bianchi, come pollo e tacchino, ma non con quelle rosse.

E nelle feste di Natale è ideale con diversi piatti a base di pesce e molluschi, come gli spaghetti ai frutti di mare, il risotto con gli scampi, il classico fritto misto di pesce, i crostacei alla griglia così come il salmone, fresco o affumicato.

Potete servirlo anche con gli antipasti, ma solo se sono a base di salumi oppure formaggio fresco ma non stagionato.

Infine qualche consiglio sul servizio. Se non avete il classico cestello da riempire con il ghiaccio, ricordatevi di avvolgere la bottiglia con un tovagliolo di stoffa. Non è bello vedere le gocce che si staccano dalla bottiglia e macchiano la tavola.

Quando versate lo spumante, qualsiasi genere sia, riempite il bicchiere per metà e poi arrivate al massimo a due terzi, in modo da non creare eccessiva schiuma. E allora, buone feste!