Una Vita anticipazioni: Lolita tradita? Antonito supera il limite

Una Vita anticipazioni: tutto quello che succederà nei prossimi episodi dal 13 al 18 dicembre 2021. Il matrimonio fra Lolita e Antonito è messo in serio pericolo. Ecco perché

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: un altro addio ad Acacias, cambia tutto

Una Vita anticipazioni: Lolita tradita da Antonito con…Natalia!

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, l’uomo non riuscirà infatti a stare lontano dall’ultima arrivata e questo metterà ulteriormente a rischio il suo matrimonio, già in crisi, con Lolita (Rebeca Alemany).

L’ingresso della giovane e attraente Natalia Quesada (Astrid Janer) sarà alquanto spiazzante per Antonito Palacios (Alvaro Quintana).

Le anticipazioni ci dicono chiaramente che Natalia arriverà ad Acacias insieme al fratello Aurelio (Carlos de Austria) pronta a vendicarsi di Marcos (Marcial Alvarez) e Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) per via di alcuni problemi lavorativi sorti con il padre Salustiano Quesada e non solo. Visto che si annoierà parecchio, in una cittadina dove in fondo non conosce nessuno se non i suoi due nemici, Natalia finirà dunque per mettere gli occhi su Antonito nel corso dei festeggiamenti nuziali tra Marcos e Felicia Pasamar (Susana Soleto).

Ovviamente, il modo di fare della Quesada non passerà inosservato a Lolita che, oltre ad avere degli strani malesseri, comincerà a non sentirsi abbastanza compresa dal marito, troppo impegnato da quando è stato eletto deputato.

Tra i coniugi Palacios si innescherà dunque una vera e propria crisi, che continuerà anche quando gli eventi della telenovela subiranno un salto temporale di alcuni mesi.

Dopo un periodo trascorso a Cabrahigo, dove deciderà di andare per bere alcune acque che considererà miracolose per la sua malattia (che non avrà ancora un nome), Lolita farà di tutto per ravvivare il suo matrimonio con Antonito, il quale purtroppo continuerà ad avere un po’ la testa tra le nuvole a causa dei tanti impegni lavorativi ed arriverà persino a darle buca nel giorno del loro anniversario.

In questo rapporto, che si farà sempre più fragile, si inserirà quindi facilmente Natalia, che non farà altro che riempire il Palacios di complimenti sottolineando che prova una profonda ammirazione per gli uomini che si danno da fare per il bene degli altri non mettendo mai se stessi al primo posto.