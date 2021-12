Anticipazioni Beautiful: amara scoperta per Hope

By

Anticipazioni Beautiful italiane: Hope scoprirà finalmente cosa le nasconde Thomas Forrester. La scoperta è un boccone amaro

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazioni Beautiful dalle puntate in onda su Canale 5. Liam scopre il manichino a forma della sua fidanzata a casa di Thomas e anche Hope…

Arrivano le nuove anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda su Canale 5 a dicembre 2021.

Che fine ha fatto il manichino che serviva alla collezione della Hope for the future? Charlie inizierà a insospettirsi e così metterà alle strette Thomas. Il giovane Forrester negherà di aver visto lo scatolone ma capirà che d’ora in poi dovrà stare ancora più attento. Infatti il focus di queste nuove puntate è tutto sul giovane Thomas Forrester.

Il ragazzo, ossessionato da Hope decide di portare in casa sua il manichino che assomiglia alla sua ex compagna. Con lei inizia a parlare, confessarsi e ottenere riscontro, consigli e suggerimenti.

La situazione prenderà una piega inaspettata quando Liam farà la scoperta del manichino in casa casa di Thomas. E, stando agli spoiler, non sarà il solo a venire a conoscenza della verità. Nel frattempo, Steffy continuerà la sua storia d’amore con Finn, ma le intromissioni di Liam non sembreranno così casuali.

Zende e Paris intanto, continueranno a stuzzicarsi per conoscersi meglio. Tra di loro c’è qualcosa di speciale e potrebbe nascere presto un nuovo amore. Zoe dirà però alla sorella di non farsi coinvolgere troppo.

Steffy e Finn saranno sempre più vicini. Mentre stanno per baciarsi, ecco che Liam li interromperà sul più bello: sarà una coincidenza o il giovane Spencer è ancora innamorato dell’ex moglie?