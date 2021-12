Instagram, ha raggiunto 2 miliardi di utenti: la notizia

By

Instagram: nuovi importanti traguardi per l’applicazione di Mark Zuckerberg. Secondo alcune fonti sembra aver raggiunto 2 miliardi di utenti

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma secondo fonti certe e interne che hanno parlato con la CNBC sembra che la piattaforma di Instagram sia diventata più popolosa.

Instagram, la piattaforma di foto e video di proprietà della neonata Meta (ex Facebook), avrebbe raggiunto i 2 miliardi di utenti attivi mensili in tutto il mondo. Un importantissimo traguardo.

Vuoi sapere proprio tutto sulle nuove app disponibili per il tuo telefono? Consulta a questo link l’archivio di Chedonna!

Instagram, la piattaforma più popolosa del Metaverso

La cifra della nuova popolazione di Instagram sarebbe stata comunicata in via ufficiosa alla Cnbc da un gruppo di dipendenti che conoscono le metriche chiave della piattaforma.

I dipendenti che hanno rivelato questa informazione, avrebbero però chiesto di non essere nominati perché non autorizzati a parlare sulla questione. Instagram avrebbe raggiunto la cifra circa una settimana prima che Facebook cambiasse il suo nome in Meta, a ottobre. Difatti è molto probabile che la società non abbia comunicato ufficialmente i dati per tenere un basso profilo dopo le polemiche scaturite dalle rivelazioni della “talpa” Frances Haugen sugli effetti dell’app sugli adolescenti.

Come fa notare il sito The Verge, l’ultima volta che Instagram ha annunciato pubblicamente i dati riguardo la propria base utenti era il 2018, quando aveva superato la soglia del miliardo di persone. Secondo le informazioni che abbiamo Instagram avrebbe impiegato così tre anni per arrivare alla cifra di 2 miliardi di utenti, l’obiettivo è staccare il più possibile TikTok, che ha superato la soglia di 1 miliardo di utenti lo scorso settembre.