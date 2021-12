Eva Grimaldi lo confessa: “Sarà la prima volta per me”

Eva Grimaldi, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi in edicola dal 15 dicembre, si lascia andare ad un annuncio.

Eva Grimaldi è pronta a trascorrere il primo Natale lontano dalla moglie Imma Battaglia e dal resto della sua famiglia per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2021. L’attrice, infatti, annuncia la sua partecipazione al reality come concorrente in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola dal 15 dicembre.

Con il prolungamento del Grande Fratello Vip 2021 a marzo 2022 e l’abbandono volontario di alcuni concorrenti come Francesca Cipriani che ha già lasciato la casa, Aldo Montano e Manila Nazzaro che, salvo colpi di scena lasceranno il reality venerdì 17 dicembre, nella casa di Cinecittà, entreranno nuovi concorrenti tra cui Eva Grimaldi.

Eva Grimaldi concorrente del Grande Fratello Vip 2021: primo Natale lontano dalla sua famiglia

Eva Grimaldi dovrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2021 venerdì 17 dicembre durante la nuova puntata condotta da Alfonso Signorini. L’attrice, così, trascorrerà le feste lontana dalla sua famiglia.

“Entro nella casa del Gfvip. È il mio primo Natale lontano dai miei. Anche quando ero a Santo Domingo per girare un film, mi ricordo che avevamo la possibilità di rimanere lì o di tornare in Italia, a spese nostre , per le Feste. E io sono volata da mia mamma. Questa volta invece lascerò Imma sola per le Feste”, ha raccontato l’attrice al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

A fare il tifo per lei sarà la moglie Imma Battaglia: “Mia moglie è molto intelligente, capisce che questo è lavoro. Ed è anche una sfida […] Entrerò in punta di piedi. Voglio innanzitutto molta leggerezza e mi aspetto di sentirmi libera anche se sono rinchiusa in questa Casa. Non ho chiamato nessuno anche se conosco tanti ex gieffini, non ho voluto chiedere consigli, voglio fare il mio reality. Però Imma deve stare attenta perché lo ammetto, sono gelosa peggio della Cipriani, butto giù casa, giardino e recinto. Però sono sicura di Imma. E lei è sicura di me”.