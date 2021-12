Montone piumino o cappotto? Scegli il tuo capo spalla invernale preferito!

Montone, piumino o cappotto? Qual è il tuo capo spalla preferito? Sai come indossarlo nel modo corretto! Ecco i tre modelli di capo spalla più trendy dell’inverno 2021, come indossarli e come scegliere quello che più fa al caso nostro!

La stagione invernale è bella sotto tanti aspetti: arriva il Natale, si apre la stagione sciistica, alcune città diventano magiche contornate da nevicate leggere, e per tanti altri motivi. Però noi amanti della moda abbiamo un problema comune in inverno: fa talmente freddo che qualunque outfit indossiamo non si vede perché è coperto dal capo spalla ingombrante e coprente! Da quest’anno però sarà tutto diverso, perché il pezzo forte del nostro look sarà proprio il capo spalla! Vuoi sapere quali saranno i modelli che non potrai farti sfuggire per l’inverno 2021? Scopriamolo insieme, in questa guida di stile targata CheDonna!

Da qualche anno a questa parte i grandi della moda hanno avvertito la nostra difficoltà in inverno di produrre outfit creativi e autentici che però fossero anche caldi e pratici.

Per questo motivo la maggior parte dei brand di lusso ha puntato la direzione del proprio lavoro verso la creazione di capi spalla caldi, comodi, ma soprattutto di tendenza, che rispecchiassero lo stile e il mood degli anni che stiamo vivendo.

E da questo lavoro creativo possiamo affermare che sono 3 i modelli che più hanno trovato conferma nelle passerelle di alta moda: il montone, il capotto e il piumino.

Ma non quelli che immaginiamo noi, bensì tutt’altra cosa! Modelli nuovi, in colorazioni nuove e in abbinamenti che mai avremmo immaginato!

Siete curiose di scoprire quali modelli di capo spalla dobbiamo prediligere e come inserirli nei nostri outfit? Leggiamolo insieme!

Montone piumino o cappotto: ecco i 3 modelli di capo spalla che dobbiamo avere necessariamente per l’inverno 2021!

Scegli il tuo capo spalla in base al tuo stile e crea il total look in base ad esso!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile e vediamo nello specifico i modelli di capi spalla più trendy del momento e come abbinarli nel modo più corretto:

montone : il montone è il tipico giubbotto da montagna che si contraddistingue per avere la parte interna di pelliccia bianca, rigorosamente ecologica , la parte esterna in ecopelle marrone lavorato effetto invecchiato, con le cuciture a vista da cui si può intravedere la pelliccia bianca. Questo capo si può indossare in outfit sportivo, ad esempio con una tuta monocolore, o in outfit più serio e da ufficio, sopra per esempio ad un look maglia collo alto e pantalone taglio dritto. Ultimo trend: abbina il tuo montone al colore dello stivale con tacco che hai, chiudi il tutto con maglia aderente e jeans skinny. Perfetta per una cena tra amiche.

cappotto : il classico capo spalla è lui, il cappotto. Da avere nell'armadio nelle colorazioni basiche, come il camel o il nero, oppure osare con i colori moda, come il fucsia, il verde militare o il bluette. Da indossare veramente in tutte le occasioni sopra qualunque look. In più quest'anno non possiamo farci sfuggire neanche la variazione del cappotto classico, il teddy , ossia quel taglio di cappotto dal tessuto effetto "orsetto", rigorosamente ecologico.

piumino: il 2021 è decisamente l'anno del piumino. Da portare aderente, 100 grammi, puffy o XXL. L'importante è averlo. Sceglietelo sempre in colorazioni forti e decise, e create look perfetti per uno scatto con tanto di hastag #streetstyle. Il piumino è il capo spalla invernale da avere assolutamente.

Termina qui la guida di stile di CheDonna incentrata interamente sui capi spalla più in voga per l’inverno 2021.

Per conoscere tutte le novità in fatto di moda, e non solo, non dovete fare altro che aspettare la prossima guida di stile. Ne vedremo delle belle!