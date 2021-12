Sgonfiare la pancia in vista di Natale con l’aceto di melagrana

By

Uno studio scientifico ha dimostrato che per sgonfiare la pancia è efficace l’aceto di melagrana: ecco un rimedio in vista di Natale.

Esiste uno studio secondo il quale bevendo aceto di melagrana si ridurrebbe il grasso viscerale corporeo, ovvero quello che si piazza vicino agli organi vitali come fegato e intestino.

Una bevanda dal potere sgonfia pancia dunque sembrerebbe essere, l’aceto di melagrana che aiuterebbe a ridurre accumuli di adipe localizzato sull’addome e quindi a diminuire il girovita.

Scopriamo allora in cosa consiste questo rimedio naturale coreano e come funziona, sempre secondo quanto è riportato nello studio pubblicato sul “Journal of Functional Foods”.

L’aceto di melagrana per sgonfiare la pancia

Avere un giro vita importante può essere fonte di problemi metabolici. In particolare il grasso viscerale che si attacca negli spazi tra gli organi vitali situati nell’addome può causare la sindrome metabolica e il diabete di tipo 2. Patologie che causano anche i rischi di malattie cardiache.

A tal proposito è bene ridurre il grasso viscerale qualora si fosse particolarmente sovrappeso. E per farlo è sempre bene consultare un medico che ad oggi è la soluzione più sicura per scongiurare ulteriori problemi di salute.

Secondo quanto riporta uno studio coreano pubblicato sul “Journal of Functional Foods”, però esiste un rimedio naturale che può avere un importante ruolo anti-obesità e nello specifico si tratta di una bevanda a base di aceto di melograno.

Questa bevanda che si realizza con aceto e succo di melagrana aiuterebbe in particolare a buttare giù il grasso viscerale e a sgonfiare quindi la pancia. Secondo quanto si apprende dallo studio i ricercatori avrebbero fatto assumere a 78 donne in sovrappeso dell’aceto di melagrana o un placebo per 8 settimane.

Dai risultati è emerso che le donne che avevano assunto aceto di melagrana avevano ridotto sensibilmente il tessuto adiposo viscerale rispetto a quelle trattate con il placebo. E secondo i ricercatori con questa sostanza si sarebbe attivata una proteina la chinasi che è un regolatore del metabolismo. Si tratta di un enzima che fa aumentare la combustione del grasso.

Un risultato, dunque, innovativo in quanto già era stato dimostrato come l’aceto aiuti a scomporre i grassi ma la novità è l’abbinamento con il succo di melagrana grazie al quale si possono ottenere risultati eccezionali.

Ma a cosa serve il succo di melagrana? È noto come questa sostanza aiuti l’organismo a prevenire picchi insulinici nel sangue. E proprio qui vi avevamo parlato di come questo fantastico frutto autunnale e invernale riesca a dare uno sprint al metabolismo.

Potrete inoltre realizzare direttamente in casa l’aceto di melagrana altrimenti acquistare il prodotto già pronto. Se però siete amanti del ‘fatto in casa’ è molto semplice basterà prendere 4 o 5 melagrane mature in modo da ricavarne circa 500 grammi di chicchi. Metterli all’interno di un barattolo di vetro con chiusura ermetica quindi con un pestello andranno schiacciati così da farne uscire il succo.

A questo punto si aggiungono 500 grammi di aceto di vino bianco e si lascia in infusione per almeno 10 giorni. Trascorso il tempo si filtra l liquido quindi si mette in vasetti sterilizzati. E poi si lascia riposare circa un mese prima di utilizzarlo. Potrete utilizzarlo per condire le vostre pietanze e si manterrà all’incirca 6 mesi.

In ogni caso prima di affidarsi al fai da te è sempre bene consultare un medico che saprà consigliarci nel migliore dei modi a seconda del nostro stato di salute.