Ecco il trucco per squamare il pesce senza sporcare tutta la cucina e renderci il lavoro più agevole durante le feste di Natale.

Sotto le feste siamo soliti addentrarci in ricette più particolari per cercare di portare in tavola piatti più elaborati e diversi dal solito. Non solo, molti per la vigilia ma anche a Natale, preferiscono un menù a base di pesce.

Spesso però accade che si eviti di cucinarlo perché magari non si conoscono bene tutti i segreti per trattarlo alla perfezione. A partire dalla pulizia che spesso può risultare ostica ai meno avvezzi.

E allora ecco che vi sveliamo un trucco facile facile per squamare il pesce senza sporcare tutta la cucina e rendervi il lavoro più agevole, specie sotto le feste quando le cose da fare si moltiplicano.

Ecco il trucco per squamare il pesce

Se volete preparare un pesce arrosto o in padella, magari anche durante le festività natalizie, la prima cosa da fare è pulirlo ecco perché spesso il consiglio, se non si è molto esperti in materia, è affidarsi al proprio pescivendolo di fiducia che saprà come trattarlo alla perfezione.

Se però ci troviamo nella situazione in cui dobbiamo squamare il pesce e non sappiamo dove mettere le mani vi avvertiamo sin da ora che le squame, man mano che le togliete schizzeranno ovunque.

Il rischio è quindi quello di ritrovarsi con la cucina piena di squame di pesce che oltre che essere antigieniche rischiano anche di diffondere un cattivo odore in tutto l’ambiente. Mattonelle, piastrelle, pavimento, lavandino e via dicendo. Una cucina da pulire non è uno scherzo.

E allora ecco che possiamo sfruttare un trucco molto utile che ci permetterà in men che non si dica di pulire il nostro pesce e soprattutto di squamarlo in modo facile, veloce e soprattutto pulito. Scopriamo di cosa si tratta.

Basta inserire il pesce in un sacchetto di plastica e squamarlo all’interno. In questo modo le squame resteranno tutte dentro alla busta di plastica e la cucina resterà pulita. Così come lo scolo del lavandino. Una volta terminata l’operazione estrarremo il pesce dalla busta getteremo quest’ultima, e lo laveremo sotto l’acqua.

Un altro trucchetto semplice che però inevitabilmente vi costringerà poi a pulire il lavandino è quello di riempirlo fino a poco meno della metà d’acqua fredda e squamare il pesce tenendolo immerso nell’acqua. In questo modo le squame eviteranno di schizzare ovunque.

Per squamare il pesce in entrambi i casi dovremo utilizzare un coltello a lama liscia e partire dalla coda fino a risalire verso la testa. Eventualmente possiamo ripassare nello stesso punto più volte se notiamo che non è ben squamato.

Altrimenti se non volete utilizzare nessuno dei due trucchi potrete anche acquistare un attrezzo specifico per toglierle. Andando più sotto troverete il link.

Non dimentichiamo infine che è meglio mantenere le squame se decidiamo di cuocere il nostro pesce al sale, alla piastra o al barbecue. In queste tipologie di cottura infatti l’eccessivo calore potrebbe rovinare la carne.

LEGGI ANCHE –> Trucchi per riscaldare la pizza avanzata: 4 metodi semplici e infallibili

Una volta che abbiamo squamato il pesce il consiglio resta sempre quello di passarlo sotto l’acqua corrente per eliminare eventuali residui e togliere tutte gli scarti che non vogliamo finiscano nel piatto.