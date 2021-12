Le giacche in montone sono tornate! Ecco perché fare questo investimento

Ci sono capi che restano per sempre e, tra questi, ci sono le giacche in montone. La regola di averne una vale sia per l’uomo che per la donna, così che entrambi possano fare un tuffo negli anni Settanta ed Ottanta con un occhio attento alla qualità di oggi ed ai nuovi dettagli. Scopriamo le proposte più allettanti del momento.

Le vediamo nei film americani, indossate da modelle magrissime in look total black negli aeroporti, nelle storie di Instagram la sfoggia la nostra amica più cool… Sono le giacche di montone (o shearling) tornate recentemente di gran moda.

A rendere più interessanti le giacche moderne sono i tagli più sofisticati di quelli di un tempo: la combo casual chic è vincente, si sa. Vediamo le proposte più sfiziose di stagione per diverse fasce di prezzo e lunghezze.

Giacca in montone – shearling, la tendenza del 2020 continua alla grande

Jacquemus nella sua sfilata autunno – inverno ha mostrato la giacca corta Paioù in morbida pelle di agnello e shearling della linea “La Montagne” abbinata a pantaloni cargo. Esternamente marrone – cuoio, perfetta anche con jeansk skinny e stivaletto in tinta. Costa 2430 euro già scontato del 10% su Farfetch.

La lunghezza è leggermente sotto i fianchi, si può tranquillamente portare aperta, magari con sotto una camicia beige o un dolcevita panna. Di evidente “attitudine rock e materiali ultra soft” la nuova biker jacket in shearling di agnello scamosciato di Patrizia Pepe (1400 euro) vi farà innamorare. Esiste anche la versione cappotto (1800 euro) sempre nella tinta poudré per una femminilità senza compromessi.

Scendiamo di prezzo con la giacca Getru di Pepe Jeans su Zalando a 230 euro. Comoda, dalla forma over, ha grandi tasche laterali, effetto scamosciato e tre bottoni a contrasto. Meglio prediligere questo modello per outfit casual.

Con Mango (99,99 euro) si può trovare la soluzione più adatta per l’università o per la merenda con le amiche. Taglio giovane, doppiopetto, il vero modello anni Ottanta che potreste desiderare. Con un jeans boy ed un paio di sneakers sarete pronte per il prossimo post.

Ci sono idee per tutti i gusti e per tutte le tasche, l’importante è lo stile unico che saprete creare ed il sorriso, che è sempre l’accessorio più prezioso.

Silvia Zanchi