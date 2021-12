Beautiful anticipazioni: tre clamorosi addii, fan increduli

By

Anticipazioni Beautiful dall’America: tre clamorosi e inaspettati addi di membri del cast. Ecco chi

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazioni Beautiful dall’America. Secondo le indiscrezioni ci saranno tre addii da parte del cast fisso della soap opera. Ecco di chi si tratta.

Nelle puntate americane di Beautiful scopriremo importanti rivelazioni grazie ai titoli di coda. Le novità che attenderanno le prossime puntate riguarda il presunto addio di tre attori del cast.

Si tratta nello specifico di Denise Richards (Shauna Fulton), Katrina Bowden (Flo Logan) e Aaron D. Spears (Justin Barber). In realtà la notizia non è una sorpresa, ma è una conferma formale di quello già si sapeva da mesi. Infatti i personaggi di queste tre attrici occupano ormai un ruolo ricorrente e si sono visti sempre di meno nel corso di questa seconda parte del 2021.