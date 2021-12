I look natalizi delle vip: tra i più classici e i più folli! Tu quale look sei?

I look natalizi delle VIP nel corso degli ultimi anni ci hanno fatto letteralmente sognare! Molti hanno preferito la semplicità, altri hanno osato, entrando come non mai nello spirito natalizio! Scopriamo insieme i look natalizi delle star!

Manca sempre meno alla sera della vigilia di Natale! L’albero di Natale è pronto, il menù natalizio lo abbiamo già stilato, mancano forse gli ultimi pensierini, ma in grandi linee siamo già abbastanza pronte per affrontare questo Natale cariche! E come in ogni situazione il nostro ultimo pensiero è questo: “cosa mi metto?”. Per rispondere a questa domanda oggi ci affideremo al passato, anzi, ci affideremo ai look natalizi di alcune delle VIP che più si sono contraddistinte per amare follemente il Natale! Vedremo diversi look, diversi stili e diverse star, con un unica cifra comune: l’outfit natalizio da avere assolutamente! Allora leggiamo tutto ciò che c’è da sapere sugli outfit natalizi delle Vip, qui, su CheDonna!

Ogni Natale la stessa cosa, ci sintonizziamo sulla nostra stazione radio preferito, o ci colleghiamo online sul nostro portale preferito, e scopriamo che almeno una decina di artisti hanno creato la “canzone del natale”. Purtroppo per loro sono poche le canzoni di artisti famosi che hanno fatto il vero upgrade, passando da semplici canzoni alle “canzoni di natale” da tenere nella playlist per quando ci sentiamo in mood natalizio.

Ad esempio? George Michael, Michael Bublé, e poi c’è lei, la regina delle canzoni di natale, Mariah Carey.

Ma lei non è solo la regina delle canzoni di natale, è anche tra le star che ha mostrato i look natalizi più belli, assolutamente da copiare!

Allora entriamo nel vivo di questa guida di stile e vediamo i look di alcune VIP dello star system e copiamole!

I look natalizi delle VIP da copiare! Serata in famiglia o party con gli amici?

Mariah Carey, Chiara Ferragni o Emma Roberts? Diversi personaggi, diversi look, e diversi modi di raccontare il Natale!

Emma Roberts: il look natalizio della nipotina della famosa Julia Roberts è tutto da copiare perché è elegante, semplice e adatto a tutte le situazioni. Abitino nero con manica a palloncino e punto vita aderente. Calza scura e décolleté dalla punta stondata con tacco quadrato.

il look natalizio della nipotina della famosa Julia Roberts è tutto da copiare perché è elegante, semplice e adatto a tutte le situazioni. Abitino nero con manica a palloncino e punto vita aderente. Calza scura e décolleté dalla punta stondata con tacco quadrato. Mariah Carey: Uno dei look natalizi del passato di Mariah Carey è assolutamente da copiare! Crop-top effetto pelliccia bianco con scollatura a V, jeans a vita alta mum-fit, stivaletto a punta con tacco a spillo, rosso in camoscio, e accessori natalizi! Semplice e perfetta per una passeggiata in centro durante i giorni di natale!

Uno dei look natalizi del passato di Mariah Carey è assolutamente da copiare! Crop-top effetto pelliccia bianco con scollatura a V, jeans a vita alta mum-fit, stivaletto a punta con tacco a spillo, rosso in camoscio, e accessori natalizi! Semplice e perfetta per una passeggiata in centro durante i giorni di natale! Chiara Ferragni: Da lei, invece, prenderemo spunto per i look da festa! Maglia corta natalizia con minigonna aderente in pelle, calze a rete e stivale chunky boots, oppure minidress aderente con tanto di corpetto/gonna effetto lurex, maglia effetto camicia con bottoni gioielli e accessori lurex! Due outfit per due modi diversi di fare festa!

Termina qui la guida di stile di CheDonna sui look natalizi delle star assolutamente da copiare!

Alla prossima guida di stile, con tante novità in fatto di moda, e non solo!