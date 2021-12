Blusa oversize: consigli di stile per indossarla anche d’inverno!

Blusa oversize: consigli di stile per indossare anche d’inverno uno dei capi più intramontabili e classici di sempre! Da utilizzare ogni stagione, in tutti gli stili, per look diversi, ma con le giuste regole! Leggiamole insieme su CheDonna!

Nella monda esistono i trend passeggeri, quelle tendenze che ci sfiniscono in una stagione e ci asfissiano talmente tanto che l’anno successivo non vogliamo proprio più averne a che fare. Invece esistono capi che fanno parte di un gruppo di abiti che possiamo considerare evergreen, classici, ma trendy allo stesso tempo, che indossati in determinati look assumono significati e utilizzi diversi. Il capo protagonista di oggi rientra proprio in questo gruppo: un capo d’abbigliamento classico ma sempre di tendenza, super versatile e amato da tutti. Avete indovinato? Stiamo parlando della blusa oversize!

Chiamiamo blusa o camicia oversize quel particolare tipo di camicia di cotone con cucitura sulla spalla alla raglan, larga in vita e sul busto, e tendenzialmente lunga fino ai fianchi.

Questo taglio di camicia negli ultimi anni ha trovato il proprio modo di esistere in diversi stili: in quello classico, in quello street-style, e addirittura in quello sporty chic.

Ma come mai la camicia è resistita così tanto nel tempo, nelle mode, e soprattutto continua ad essere uno dei capi più richiesti nel mercato della moda? Perché ovunque la metti, la blusa oversize sta bene, è il jolly fashion da avere nell’armadio!

Però, per sua natura, ovvero in cotono leggero, si fa difficoltà ad indossare questo capo trendy in inverno. Esistono però dei modi facili e semplici che ti permetteranno di indossare questo particolare capo anche d’inverno. Siete pronti a scoprire come? Leggiamo su questa guida di stile targata CheDonna i consigli di stile per indossare la blusa oversize anche con le basse temperature!

Blusa oversize in inverno? Si può, con questi consigli di stile!

Come abito, sotto giacca o con sopra il maglione, la blusa oversize è il capo da utilizzare sempre, anche in inverno!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile e vediamo i consigli più utili per poter indossare la blusa oversize sempre, soprattutto d’inverno:

maglione lungo e calze : la blusa oversize, per sua natura, è generalmente lunga, e per questo motivo si può indossare anche come abito. Da abbinare poi con un maglione lungo in lana, calze lavorate e stivale chunky.

: la blusa oversize, per sua natura, è generalmente lunga, e per questo motivo si può indossare anche come abito. Da abbinare poi con un maglione lungo in lana, calze lavorate e stivale chunky. leggings, mocassino e basco : per uno stile “alla francese” non c’è modo migliore di indossare la blusa oversize con un leggings nero, un mocassino, un cardigan di lana lungo e un cappello taglio basco.

: per uno stile “alla francese” non c’è modo migliore di indossare la blusa oversize con un leggings nero, un mocassino, un cardigan di lana lungo e un cappello taglio basco. sotto giacca: classico, ma sempre di gran scena, è l’abbinamento di blusa oversize, giacca taglio blazer e pantalone taglio uomo. Per uno stile androgino, perfetto per situazioni più formali e di lavoro.

classico, ma sempre di gran scena, è l’abbinamento di blusa oversize, giacca taglio blazer e pantalone taglio uomo. Per uno stile androgino, perfetto per situazioni più formali e di lavoro. maglione a collo alto sotto: ultimo, ma non per importanza, è l’abbinamento della blusa oversize indossata con un maglione aderente a collo alto sotto, un jeans a vita alta largo in gamba e uno stivale camperos. Per uno stile trendy, anche con le basse temperature.

