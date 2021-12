Elena Santarelli è una delle showgirl più ricercate del momento. Con la sua bellezza e spontaneità ha saputo incantare milioni di italiani. Ma sapete cosa faceva Elena Santarelli prima dell’Eredità? Provate a indovinare…

Elena Santarelli è una delle donne più belle dello spettacolo. Nel 2002 ha fatto il suo esordio in televisione e ha subito saputo catturare l’attenzione del pubblico con il suo atteggiamento solare e spontaneo. Ma cosa faceva Elena Santarelli ancor prima di debuttare in tv?

Elena Santarelli è una delle showgirl più richieste, ma pochi sanno che ha lavorato anche per il cinema. Sul grande schermo è comparsa in vari film come Vita Smeralda, commedia diretta da Jerry Calà, e il famoso Commediasexi, per la regia di Alessandro D’Alatri.

Più recentemente ha preso parte a film come Se mi vuoi bene, sceneggiato e diretto da Fausto Brizzi, e si è cimentata nella scrittura, pubblicato il suo primo libro Una mamma lo sa.

Proprio la sua esperienza come mamma è ultimamente stata al centro di molte discussioni. La showgirl è infatti mamma di un bellissimo bambino che per anni ha sofferto a causa di un tumore.

Elena ha dovuto sopportare le critiche del popolo del web a causa della sua decisione di ritornare a lavorare dopo il lungo periodo di vicinanza al figlio.

“Ho sentito parole che mi hanno fatto sentire sporca” ha detto Santarelli, “Tipo: ‘Ma come fai a lasciare tuo figlio solo?’. Mi sono vergognata di tornare a lavorare, di uscire a cena con mio marito. Persino di andare dal parrucchiere quando ho sentito un’altra donna sussurrare: ‘Che ci fa qui la Santarelli? Io con un figlio malato starei a casa’. E a casa ci tornavo. Mi buttavo subito sotto la doccia, per pulirmi dallo sporco che quegli sguardi mi avevano appiccicato addosso. ‘Fai schifo’, mi dicevo, ‘cosa ti è venuto in mente?‘. Grattavo via lo smalto appena messo sulle unghie, perché mi sentivo male a essermi presa un pezzo di vita per me. Quegli sguardi ti proibiscono di essere altro dalla malattia”.

Accuse davvero poco rispettose, che hanno suscitato l’indignazione di moltissime persone. Fortunatamente suo figlio Giacomo è guarito dal tumore e Elena non potrebbe essere più felice. Questo, dopotutto, è l’unica cosa che conta.

Ma cosa faceva Elena Santarelli prima de L’Eredità?

Forse non lo sapevate, ma la bellissima Elena ha iniziato a lavorare giovanissima come modella, sfilando per stilisti molto importanti. Nel 1998 è anche vincitrice del concorso italiano “Elite Model Look”, ed è lusingata dal venir paragonata alla splendida Valeria Mazza.

Successivamente, si lancia nel mondo della televisione. Partendo dai primi ruoli di valletta, Elena fa carriera arrivando anche alla conduzione di programmi di enorme successo come L’Isola dei Famosi.