L’outfit peggiore di Natale è quello che non ti aspetti! Guida allo stile!

L’outfit peggiore di Natale è proprio quello che non ti aspetti! Perché non c’è cosa peggiore di trascorrere le vacanze natalizie con l’outfit sbagliato! Ecco la guida di stile che ti spiegherà tutto ciò che non deve mancare in un perfetto look natalizio!

Per noi amanti della moda ogni situazione è buona per sperimentare e giocare un po’ con la creatività. In estate sperimentiamo i colori, in autunno proviamo nuovi outfit, e in inverno? In inverno il Natale ci fa sbizzarrire tra colori forti, tessuti caldi e tanto lurex! Ebbene si, perché non è un Natale perfetto senza l’outfit giusto! Ma non è sempre facile trovare l’outfit natalizio che faccia al caso nostro senza rischiare di sbagliare! Nessun problema, ci siamo noi di CheDonna che con questa guida di stile ti riassumiamo tutto ciò che bisogna (e non) fare per creare un outfit natalizio perfetto!

Il Natale, che periodo magico! Le luci e i colori delle strade ci avvolgono in un atmosfera magica anno dopo anno, e le grandi cene e le feste con gli amici ci ricordano e ci avvicinano sempre di più le persone care.

A Natale è tutto bello, e questo lo abbiamo capito! Sapete però cosa non è proprio bello? L’outfit natalizio sbagliato! Se anche tu ami la moda incondizionatamente non puoi cadere in questi scivoloni di stile, soprattutto a Natale!

Allora leggiamo insieme in questa guida di stile targata CheDonna tutto ciò che non deve mancare per un perfetto look natalizio!

L’outfit peggiore di Natale? Ecco la guida di stile che ti spiega come creare un perfetto look natalizio!

Il primo errore per creare un look natalizio è non pensare al Natale! Il tuo outfit deve sprizzare gioia e festa da tutti i lati!

Per non commettere errori di stile a Natale ecco a voi cosa non deve mai mancare negli outfit natalizi per essere al top:

un pizzico di rosso: anche se non siamo amanti del rosso, un pizzico di questo colore nel nostro outfit non può mancare. Possiamo osare con un maglioncino di lana, o con una gonna ampia. Perché no? Un outfit total black e uno stivaletto rosso! E per non finire, un accessorio rosso, come una sciarpa o un cappello di lana. Dove volte, l’importante è che nel vostro outfit ci sia del rosso!

glitter, lurex e paillettes: a Natale abbiamo detto che tutto, o quasi, è concesso. Quindi? Dobbiamo assolutamente indossare, almeno una volta, dei tessuti lurex! Come fare? Possiamo optare per una maglia con inserti luminosi, e un jeans skinny. Oppure, scelta più trendy dell'anno, optare per una gonna midi paillettes da abbinare ad un maglione oversize e uno stivale cuissardes.

stampe natalizie: il maglione con le renne o i calzini di lana con Babbo Natale disegnato sopra sono i capi più iconici di tutto il Natale. E almeno per una serata non può mancare! Ma noi che siamo anche attente agli sprechi sappiamo bene che non dobbiamo acquistare ogni anno un maglione diverso! Basta acquistarlo una volta sola e tirarlo fuori dall'armadio una volta all'anno, abbinandolo nella maniera più trendy della stagione!

non dimenticarti che è Natale: l'errore peggiore di stile che si può commettere a Natale è dimenticarsi di essere a Natale, e creare outfit semplici, da tutti i giorni! Natale non è tutti i giorni, quindi dobbiamo sforzarci un po' e creare degli outfit un tantino più ricercati! Per lo meno eleganti!

Termina qui la guida di stile di CheDonna sugli elementi da avere assolutamente per creare outfit natalizi al top!

Perché chi ama la moda come noi sa che ogni momento è buono per sfoggiare un po’ di stile, e quale momento migliore del Natale?