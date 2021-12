Una Vita anticipazioni: il matrimonio in bilico per Antonino e Lolita. Arriva lei e cambia tutto…

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: un altro addio ad Acacias, cambia tutto

Una Vita anticipazioni: Lolita parte e quindi…

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, il sequestro di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) sarà al centro della vicenda.

Un nuovo triangolo sta per formarsi nelle vicende ambientate nel quartiere di Acacias. Appena l’intrigante Natalia Quesada (Astrid Janer) arriverà nel quartiere, il felice matrimonio tra Antonito Palacios (Alvaro Quintana) e Lolita (Rebeca Alemany) apparirà visibilmente in bilico.

La storyline partirà nel momento in cui Lolita si lamenterà delle poche attenzioni che Antonito le sta riservando a causa del suo nuovo impegno politico. Come se non bastasse, la giovane perderà più volte i sensi tant’è che, inizialmente, ascolterà un parere di Carmen (Maria Blanco) e si convincerà di essere in attesa di un secondo figlio dopo Moncho. Ma non sarà così.

Lolita infatti dovrà presto ricorrere al parere di un medico, il quale le prescriverà assoluto riposo – che però lei non rispetterà minimamente – e non saprà dare un nome al male di cui soffre.

Con l’arrivo di Natalia, la situazione peggiorerà sicuramente. Natalia darà fin da subito l’impressione di essere attratta da Antonito, a cui non mancherà di rivolgere lusinghe anche se sarà cosciente del fatto che è un uomo sposato e con un figlio neonato a carico.