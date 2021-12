Beautiful anticipazioni: doppio addio nella soap americana? Paura tra i fan

Anticipazioni Beautiful americane: Paris Buckingham conquista tutti. Dopo Thomas Forrester arriva anche lui…

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

In Beautiful nel corso degli anni abbiamo visto svariati personaggi, fra cui anche Flo e Wyatt. I due sono ancora in scena ma si vedono sempre meno…perché?

Vi ricordate l’ingresso in Beautiful di Flo e Wyatt? Nelle sue primissime scene in Beautiful, Flo Fulton era sembrata una nuova Amber Moore, pronta per soldi a spacciarsi per la madre di Beth Spencer, allora creduta morta, così da organizzare un’adozione in forma privata della bambina da parte di Steffy Forrester. L’obiettivo era ricavare abbastanza denaro affinché il suo vecchio amico Reese Buckingham potesse saldare il debito con pericolosi strozzini, che avevano minacciato di rifarsi su Zoe.