App per gestire il tempo e organizzare le tue giornate

Problemi nella gestione del tuo tempo? Ci pensa un’app a organizzarti le giornate in modo semplice ed efficace. Scopriamo le migliori applicazioni per il tuo smartphone

La gestione del tempo e l’organizzazione delle giornate è un operazione che richiede attenzione. Perché si sa, il tempo vola e gli imprevisti o le cattive abitudini sono dietro l’angolo.

Anche se siamo abituati a organizzare il nostro lavoro, impegni, visite e quant’altro con tempi definiti molto spesso il passare degli eventi prende il sopravvento. Neanche i post-it, le note sul cellulare e gli appunti sulla nostra agenda cartacea sembrano venirci incontro. Per questo affidarsi alla tecnologia può avere molti vantaggi. Infatti le app per la gestione del tempo possono aiutarti ad affrontare gli innumerevoli impegni quotidiani.

Le migliori applicazioni per organizzare le tue giornate

Quando organizzi la tua giornata, che sia lavorativa o per fare le pulizie di casa o accudire il tuo bambino devi avere a mente i tuoi obiettivi: chiari e misurabili.

Solo dopo aver definito gli obiettivi da raggiungere potrai godere di una gestione serena e senza stress dell’agenda quotidiana. Con l’aiuto della tecnologia, inoltre, questo processo sarà più rapido, veloce e immediato. Scopriamo insieme quali sono le migliori applicazioni sugli store online (App Store per iOS e Google Play per Android) che ti aiuteranno a migliorare la tua produttività e guidare le attività che ti aspettano oltre il traguardo.

ATracker

Per gestire la tua routine quotidiana, una delle migliori app in commercio è sicuramente ATracker.

Si tratta di un’applicazione utilissima che permette di tracciare il tempo dedicato ad ogni attività. In questo modo puoi organizzare:

Routine quotidiane ripetitive al lavoro

Attività giornaliere relative a neonati o bambini

Tempo libero

Qualsiasi attività extra che desideri tracciare o monitorare

Questa app aiuta la produttività perché ti permette di gestire in modo ordinato le attività quotidiane; l’interfaccia semplice e intuitiva ti aiuta a tenere tutto sotto controllo senza grossi sforzi.

Todolist – Il magico potere delle liste

Todolist, è un’applicazione basata su un’interfaccia semplicissima: creare delle liste! Le liste infatti sono utili per portare chiarezza a livello mentale. Non solo, stilare una lista ti aiuta a distaccarti, ridurre lo stress e vedere i compiti da svolgere da una prospettiva diversa.

Todoist è ideale per le attività personali: oltre a scrivere la lista di cose da svolgere durante la giornata, potrai assegnare a ciascuna un diverso livello di priorità. Inoltre, se ci sono delle attività che svolgi abitualmente, l’app le registra e te le ricorda in autonomia. E poi, è indiscutibile la soddisfazione nello spuntare e contrassegnare le varie attività svolte e sentire il peso degli impegni svanire.

Vuoi sapere proprio tutto sulle nuove app disponibili per il tuo telefono? Consulta a questo link l’archivio di Chedonna!

Time Tune – Sintonizzati sulla tua giornata

L’ultima app per organizzare la giornata e la tua routine quotidiana al meglio è Time Tune, grazie alla quale puoi crearti una sana routine giornaliera.

Con questa app infatti puoi organizzare le attività di una singola giornata, pianificando in anticipo di settimane o mesi. Poi, al momento giusto, riceverai una notifica per non perderti nessun impegno. Un’ottima alleata per tenere traccia di impegni, appuntamenti, visite mediche.