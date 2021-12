Il verde smeraldo è tornato ma attenta a questi errori! Scopri se ti dona

Spesso e volentieri quando ci troviamo in dubbio su un particolare tipo di outfit mandiamo un vocale alla nostra bff (migliore amica) che, il più delle volte, risponde prontamente e con sincerità. È meglio però avere una base di conoscenza su cosa ci stia veramente bene ecco perché oggi vediamo a chi doni, e come portare, il verde smeraldo, tornato prepotentemente tra le tendenze di stagione.

Il verde smeraldo ha un non so ché di magico, di “Grande Gatsby” di nostalgico e di misterioso. Abiti, blazer, pantaloni a zampa ed accessori, la scelta è ampia, bisogna capire se puntare su un look monocromatico o se optare su un solo capo ma variare, nella moda, è sempre un’ottima idea. Scopri se sta bene con il tuo incarnato, con la tua fisicità e come portare il verde smeraldo in base alla moda del momento.

Come abbinare il verde smeraldo per un look da sogno

Il blazer verde con collo a revers, maniche lunghe e spalle segnate di Zara (59,95 euro) ha le tasche anteriori con patta e la chiusura frontale doppiopetto con bottoni metallici dorati. Da portare con una pochette o una borsa piccola dorata (Valentino ne ha realizzate di stupende), si può indossare come un abito con stivale nero o con un leggins – sempre nero – super skinny.

Un insolito e coraggioso match è quello che vede l’abito verde ed il capospalla animalier. Il vestito corto e arricciato firmato Vicolo ha il collo alto, scollatura sulla schiena, maniche lunghe morbide con polsini, gonna a portafoglio. Realizzato in poliestere resta lucido come il raso e costa 111,40 euro.

Riguardo agli accessori se si ha la fortuna di avere bracciale, orecchini o collana con questa preziosa pietra allora il consiglio è quello di sfoggiarle senza aspettare perché sono molto ricercati e desiderati (come insegnano le star). La borsa pochette Envelope di Saint Laurent ha la patta con iniziali in metallo dorato. L’ideale sarebbe avere un sandalo della stessa maison per un ton sur ton. Il prezzo è di 695 euro.

Questo colore sta particolarmente bene a chi ha la fortuna di avere una pelle abbronzata anche a dicembre, a chi ha tratti mediterranei, a chi ha gli occhi verdi ed a chi ha capelli biondi e o rossi. Meno adatto a chi ha la pelle molto chiara o a chi è fuori forma. Attira subito l’attenzione e, sia nel bene che nel male, saranno messi in risalto lo slancio e la silhouette.

Quando si è felici si sta bene con tutto ma se si prediligono colori capaci di esaltare la nostra naturale bellezza è decisamente meglio. Provare per credere!

Silvia Zanchi