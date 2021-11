Anticipazioni Beautiful: omicidio in casa Spencer? Terrore nell’aria

Anticipazioni Beautiful: tutto quello che succederà nei prossimi episodi in onda su Canale 5 dal 29 novembre al 4 dicembre 2021

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 Carter subisce un interrogatorio da parte di Charlie. Hope e Thomas parlano del cambio di rotta di Liam. Thomas si dichiara cambiato, ma la sua ossessione per Hope torna all’orizzonte.

Nella settimana attuale avremo importanti novità nelle puntate in onda su Canale 5 di Beautiful. Zoe accetta di cenare con Carter nella nuova casa dando così speranza per l’inizio della loro vita insieme.

Liam e Hope si ritroveranno a discutere su Thomas. In particolare la giovane pensa che il suo ex sia cambiato, mentre Liam continua a rimanere fedele sulla sua sensazione. Liam infatti non si sbaglierà! Thomas continua ad avere delle allucinazioni e parla con il manichino che raffigura Hope, Brooke consiglia alla figlia, quasi convinta di poter tornare a lavorare con Thomas, di non fidarsi di lui. Carter confessa a Zoe di essersi innamorato di lei e le propone di vivere insieme.

Julius, pur amareggiato per la separazione tra sua figlia e Zende, dimostra stima e affetto per il ragazzo e lo incoraggia ad andare avanti con la sua vita. E Zende chiede a Zoe di incontrarlo. Wyatt e Flo parlano del complotto di Quinn e Shauna ai danni di Brooke e Ridge. Quinn si unisce alla conversazione e cerca di difendersi dagli attacchi del figlio.