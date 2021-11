Una Vita anticipazioni: tutto quello che succederà nei prossimi episodi in onda dal 29 novembre a sabato 4 dicembre 2021

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Genoveva e Felipe rapiti?

Tutte le anticipazioni sui nuovi episodi di Una Vita, in onda da lunedì 29 novembre a sabato 4 dicembre 2021.

Tante cose cambieranno nei prossimi episodi di Una Vita. Alla vigilia del concerto, Susana fa dei commenti poco appropriati sul modo di vestire e sul repertorio musicale di Bellita, gettandola nello sconforto.

Liberto sta per dire la verità a Felipe, ma Ramon lo interrompe e corrobora la versione di Genoveva, dando del loro matrimonio una descrizione idilliaca; Liberto, in privato, tenta di farlo rinsavire, ma Ramon resta convinto che sia la cosa migliore da fare.

Poco dopo, la dark lady Genoveva vede il marito Felipe parlare con la domestica Laura per strada. Ma l’avvocato rassicura la moglie dicendole che ha incontrato la domestica per caso e l’ha avvicinata per salutarla. In quell’occasione Laura comunica a entrambi che sta per partire per la Germania con sua sorella.

Nel frattempo Lolita si rifiuta di agghindarsi per l’intervista di Antonito. Il neo deputato, allora, chiede a Casilda di fingersi sua moglie per una sera.

Felicia sorprende Camino mentre prepara le valigie e la incoraggia a partire augurandole di essere felice. Maite si palesa in soggiorno davanti a Felicia, che le chiede se ha fatto buon viaggio. Camino è sconvolta e chiede spiegazioni. E così Maite racconta a Camino che è stata proprio Felicia a rintracciarla a Parigi e a chiederle di venire a prenderla.

Per Bellita è arrivato il momento di esibirsi. Dopo un attimo di panico iniziale, la cantante prende coraggio e regala agli spettatori una magnifica performance. Quando torna a casa, riceve una lettera da parte della casa reale. Anabel cede all’insistenza di Miguel e accetta di cenare insieme al ristorante di Roberto. I due si baciano di nuovo e il ragazzo vorrebbe formalizzare la relazione.

Felicia apre il suo cuore a Camino e le dice che non interferirà più nel suo rapporto con Maite. Di fronte alla commozione di Felicia, Camino la perdona. Quando le due ragazze si ritrovano da sole, decidono di partire il prima possibile per Parigi.