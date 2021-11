Scarpe dorate per Natale: le nostre migliori proposte tra sandali e décolleté

Quando si pensa al Natale i colori sono il verde dell’albero, il bianco della neve, il rosso del vestito di Babbo Natale e l’oro delle decorazioni (e di uno dei regali portati da Gaspare, Melchiorre e Baldassarre). Scopriamo oggi quali scarpe scegliere per completare un outfit festoso e chic.

Grandi firme e brand più commerciali le propongono ormai in modo continuativo, d’estate si possono portare davvero con tutto ma nelle stagioni fredde è meglio riservarle per le occasioni speciali. Sono le scarpe dorate, tacco alto, lucide o con brillantini, opache o con inserti di cristalli, la parola d’ordine a Natale è risplendere e colpire parenti ed amici con uno stile unico.

Scarpe dorate: sandali, décolleté e stivaletti per brillare

Le décolleté Flor glitter oro di Identità Shoes (210 euro, disponibili anche nelle varianti argento e bronzo) sono l’ideale con un abito o un tailleur giacca e pantalone neri. Il focus, visti i brillantini esterni, dovrà essere su queste scarpe da star.

I sandali color oro metallizzato, modello Nala, con listini sottili e tacco alto di Asos Design costano solo 18,35 (scontati del 20%). Da portare tutto l’anno, sembrano l’ideale per le più giovani e grintose tra noi.

Se si vuole esagerare, senza badare a spese, allora la scarpa perfetta è quella proposta da Prada a 990 euro su MyTheresa. In raso beige con cristalli dorati, hanno il tacco a colonna ed un comodo plateau per slanciare la figura. Senza troppo sforzo, si potrà avere un outfit da copertina anche solo con un semplicissimo tubino.

Se si soffre il freddo ma non si vuol rinunciare ad un nuovo paio di scarpe dorate, Zara ha la risposta giusta. Gli stivaletti a punta Kitten hanno un tacco basso, l’effetto stropicciato e la chiusura con cerniera interna. Un misto tra gli eccentrici anni Ottanta e la solo accennata stravaganza contemporanea. Il prezzo è di 39,95 euro.

Riguardo alle borse non bisogna per forza di cose scegliere una pochette dorata, in fondo si tratta di Natale e non di una serata in una sala da ballo. Un modello nero a tracolla, una borsa beige, uno stacco con il rosso carminio per un modello firmato all’ultimo grido, andranno benissimo. In questo caso però è bene portare pochi gioielli, in fondo, nessuna vuole confondersi con l’albero di Natale.

Silvia Zanchi