Errori di stile sotto la pioggia: come combattere la tristezza a suon di moda!

Errori di stile sotto la pioggia: tanti e tantissimi! Quando piove i nostri outfit diventano tristi e bui, con la speranza di aver azzeccato i capi più tattici. Sapevate che si può essere trendy e comode allo stesso tempo? Come? Leggiamolo insieme!

La pioggia: evento atmosferico utilissimo per il ciclo della vita, per irrigare i campi e per immettere di nuovo in circolo acqua essenziale. Ma parliamoci chiaramente, è una delle cose più fastidiose dell’inverno. Una giornata di pioggia è bella quando possiamo stare a casa, sotto le coperte, a vedere un bel film con le amiche bevendo un bicchiere di vino rosso accompagnato da caldarroste fumanti.

Se invece è uno di quei giorni della settimana in cui hai raggruppato tutti gli impegni più antipatici e scomodi che hai, e sta diluviando, è proprio una tragedia. Quindi ci svegliamo con l’umore non dei migliori, e iniziamo la fase della vestizione: tiriamo fuori dall’armadio tipo colomba dal cilindro del mago una serie di abiti brutti e scuri, che avevamo comprato anni fa con tanto di frase sotto ” se piove è comodo” e usciamo di casa in condizioni tali che nessuno dovrebbe vederci. In più, vogliamo parlare dei capelli? Insomma, un disastro. E se vi dicessi che esistono delle vie da seguire per essere trendy e pratiche in un giorno di pioggia, mi credereste? Leggiamo insieme come fare in questa guida di stile targata CheDonna!

Chi legge le guida di stile di CheDonna avrà imparato di certo una regola fondamentale della moda: in qualunque situazione che ti si presenti c’è sempre il modo per essere in linea con le tendenze e indossare abiti che ti valorizzino. Perché il concetto base del fashion è questo: utilizzare vestiti e accessori al solo fine ultimo di valorizzare la nostra persona e fisicità, mostrando contemporaneamente la nostra identità e personalità.

Non è mai una questione puramente stilistica, ma la moda è una necessità, per essere ciò che vogliamo quando lo vogliamo.

In alcuni momenti dell’anno però siamo quasi obbligate ad accantonare questo lato di noi per prediligere la comodità. Avviene in estate con il caldo afoso di agosto, avviene in primavera con le giornate pazze di marzo, e avviene in autunno, con le piogge e gli acquazzoni tipici della stagione.

È vero: dobbiamo sentirci comode e protette quando piove. Ma succede anche a voi di vestirvi con i vostri stivali da pioggia e piumino ingombrante, specchiarvi in una vetrina e dire: “ma come mi sono vestita?”.

Noi di CheDonna abbiamo la soluzione per voi!

Ecco gli errori di stile da non commettere e le regole da seguire per essere trendy anche sotto la pioggia!

Da oggi in poi, neanche la pioggia potrà fermare il vostro stile!

Iniziamo dal vedere gli errori, anzi l’errore di stile che tutte noi commettiamo quando piove.

indossare capi a caso e unirli in outfit raccapriccianti solo perché nel loro singolo possono essere utili e pratici in una giornata piovosa.

Ecco, questo è proprio ciò che non dobbiamo fare. Perché il mondo della moda ci regala talmente tante idee e possibilità che possiamo essere noi stesse e vederci curate anche in un giorno di pioggia.

Vediamo invece le regole da seguire per un perfetto outfit da pioggia!

indumenti colorati: una delle cose peggiori è creare outfit total black quando piove. La giornata sarà già buia a causa del cielo nero e delle piogge, se ci vestiamo anche noi di total black saremo buie tutto il giorno. Utilizzate degli accessori colorati, come una sciarpa rossa o un cappotto panna. L’accessorio vi avrà donato quel tocco di luminosità e donerete luminosità anche a chi vi sta intorno!

una delle cose peggiori è creare outfit total black quando piove. La giornata sarà già buia a causa del cielo nero e delle piogge, se ci vestiamo anche noi di total black saremo buie tutto il giorno. Utilizzate degli accessori colorati, come una sciarpa rossa o un cappotto panna. L’accessorio vi avrà donato quel tocco di luminosità e donerete luminosità anche a chi vi sta intorno! stivali da pioggia : sono comodi, perfetti per quando piove e di super tendenza. Gli stivali in ecopelle con suola di gomma carrarmato. Ultima tendenza in fatto di scarpe e perfette in una giornata uggiosa. Abbinateli con un jeans skinny e un maglione a collo alto. Piumino colorato e sarete perfette per una passeggiata con le amiche!

: sono comodi, perfetti per quando piove e di super tendenza. Gli stivali in ecopelle con suola di gomma carrarmato. Ultima tendenza in fatto di scarpe e perfette in una giornata uggiosa. Abbinateli con un jeans skinny e un maglione a collo alto. Piumino colorato e sarete perfette per una passeggiata con le amiche! abiti aderenti: una delle cose più fastidiose e avere i pantaloni con l’orlo bagnato. Come ovviare a questo fastidioso problema? Indossando pantaloni stretti! Se indossate capi aderenti in una giornata di pioggia sentirete meno freddo e eviterete di inzupparvi come un pulcino camminando e correndo di qua e la tra i mille impegni quotidiani!

LEGGI ANCHE: A Natale tutti di bianco: il colore dei tuoi outfit natalizi più chic!

Avete visto com’è facile creare outfit trendy anche per le giornate umide e di pioggia tipiche di questo periodo?

Da oggi è sicuro: sarete luminose e di tendenza, con il vostro tocco personale e glamour, 365 giorni l’anno!