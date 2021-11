Maria Chiara Giannetta è una delle attrici più ricercate del momento e la rivedremo presto in tv con ‘Blanca’, la nuova fiction di Rai 1. Ma cosa faceva Maria Chiara Giannetta prima del successo? Incredibile!

Maria Chiara Giannetta è una delle attrici più promettenti della sua generazione. Classe 1993, si sta preparando a tornare sul piccolo schermo con la fiction Blanca, che andrà in onda il prossimo lunedì 22 novembre. Ma sapete cosa faceva Maria Chiara prima del successo? Non ci crederete mai!

Maria Chiara Giannetta sta collezionando un successo dopo l’altro. Dopo essersi fatta conoscere dal pubblico televisivo partecipando alla fiction di successo Don Matteo (in cui interpretava un capitano dei carabinieri), la vedremo come protagonista della nuova serie Blanca, in cui sarà una consulente di polizia cieca.

Ma il curriculum della giovane attrice non vanta solo collaborazioni con le produzioni Rai. Maria Chiara ha anche recitato in film come Bentornato presidente, al fianco di Claudio Bisio, e ha fatto anche diverse apparizioni sul piccolo schermo. Forse ve la ricorderete in Buongiorno, mamma! con Raoul Bova.

Dal punto di vista privato, però non ne sappiamo molto. Maria Chiara, infatti, è sempre stata molto riservata e gelosa della sua intimità.

Sul profilo Instagram di Maria Chiara Giannetta, però, si possono trovare alcune foto scattate insieme al collega Maurizio Lastrico. Secondo alcune voci di corridoio, tra i due ci sarebbe del tenero, anche se nessuno dei due ha mai confermato i sospetti.

Quel che sappiamo, però, è che oltre alla recitazione Maria Chiara nutre un profondo interesse per il tennis e la fotografia.

Ma cosa faceva Maria Chiara Giannetta prima del successo?

Prima di raggiungere la fama, Maria Chiara viveva la vita normale di una ragazza della sua età. Si è infatti laureata in Lettere e Filosofia presso l’Università di Foggia e si è poi trasferita a Roma per studiare recitazione.

Nella Capitale ha infatti frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia, che l’ha poi lanciata nel mondo dello spettacolo.