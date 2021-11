A Natale tutti di bianco: il colore dei tuoi outfit natalizi più chic!

A Natale tutti di bianco, se si vuole essere chic anche sotto le feste! A casa a scartare i regali, da amici a cena, o al centro storico della tua città, non è Natale se non ti vesti di bianco! Ecco come creare dei perfetti outfit natalizi total white!

Il bianco è il colore più utilizzato subito dopo il nero nell’abbigliamento. Un accessorio, una maglia o tutto l’outfit, almeno una volta nella vita abbiamo indossato questo colore, e abbiamo pensato:”mi sta benissimo”. Esatto, perché il bianco è l’unico colore che sta bene veramente a tutti! In più, è uno dei colori più chic nella moda. E allora perché non essere chic anche a Natale? Ecco come creare degli outfit total white a Natale ed essere chic!

Il bianco è un colore che viene definito con la parola “acromatica”, perché è luminoso, ma senza tinta, e perché è dato dalla sintesi additiva di tutti i colori dello spettro visibile.

È l’opposto del nero: sia per la sua natura, sia perché mentre il bianco dona luminosità, il nero incupisce.

Questo avviene anche nell’abbigliamento: il bianco è il colore che più di tutti dona luminosità a chi lo indossa. E perché allora non indossare un outfit total white a Natale, momento dell’anno in cui tutti noi dobbiamo essere luminosi e raggianti?

Ecco a voi la guida di stile di CheDonna incentrata sul total white e su come creare outfit chic a Natale!

A Natale tutti di bianco, con la guida di stile di CheDonna che vi aiuterà a creare outfit degni di una guru della moda!

Elegante, casual o comodo. Non importa: basta che sia bianco!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile e vediamo i passi principali per la creazione di un outfit bianco ad hoc per le tue esigenze.

Prima di creare l’outfit dobbiamo porci alcune domande:

dove andiamo? cosa facciamo? di quale stile abbiamo bisogno?

Domande che sembrano banali, ma sono invece fondamentali!

Dobbiamo capire innanzitutto per quale occasione stiamo preparando il nostro outfit. Una serata a casa in famiglia tra cibo e giochi da tavola, una cena pre-natalizia con gli amici al ristorante per scambiarci i regali, oppure una passeggiata con i nostri figli e nipoti per la città alla scoperta dei mercatini di natale. Ovviamente in base ai nostri programmi dovremo studiare un outfit diverso.

Ecco allora 3 outfit per tre diverse occasioni:

a casa in famiglia : non c’è cosa più bella di passare il Natale in famiglia a giocare ai giochi da tavola mentre si mangia torrone e panettone. Ma come vestirsi? Non lasciare mai da parte il tuo stile, neanche a casa! Opta per un completo cozy, quindi comodo, composto da un maglione di lana oversize e un pantalone della tuta di maglina. Ovviamente tutto total white.

: non c’è cosa più bella di passare il Natale in famiglia a giocare ai giochi da tavola mentre si mangia torrone e panettone. Ma come vestirsi? Non lasciare mai da parte il tuo stile, neanche a casa! Opta per un completo cozy, quindi comodo, composto da un maglione di lana oversize e un pantalone della tuta di maglina. Ovviamente tutto total white. cena al ristorante con amici : per una cena al ristorante un outfit total white, o total beige è la scelta migliore. Maglioncino collo alto panna, pantalone a vita alta anch’esso panna, décolleté color nude e un cappotto di panno beige o camel. Chic e natalizie allo stesso tempo.

: per una cena al ristorante un outfit total white, o total beige è la scelta migliore. Maglioncino collo alto panna, pantalone a vita alta anch’esso panna, décolleté color nude e un cappotto di panno beige o camel. Chic e natalizie allo stesso tempo. passeggiata in città: considerato il freddo invernale, se abbiamo intenzione di passare una serata in giro per la città avremo bisogno di cappello, sciarpa e un bel cappotto pesante. E perché non sceglierli nella tonalità del bianco? Per spezzare, abbinate il tutto ad un jeans skinny nero e ad uno stivale in pelle, perfetto anche in caso di pioggia.

Adesso che avete tutte le informazioni necessarie, non vi resta che creare il vostro outfit bianco, e trascorrere una giornata natalizia con i vostri cari!

Adesso che avete tutte le informazioni necessarie, non vi resta che creare il vostro outfit bianco, e trascorrere una giornata natalizia con i vostri cari!