Maria Monsè è una seguitissima attrice e conduttrice, nota anche per il suo ruolo di opinionista nel salotto di Barbara D’Urso. Ma cosa faceva Maria Monsè prima del successo? Ecco la scoperta che vi stupirà.

Da oltre 20 anni Maria Monsè è sulla cresta dell’onda, essendosi distinta come attrice e come conduttrice di importanti programmi sia in Rai che in Mediaset. Ma cosa faceva Maria Monsè prima di raggiungere la fama?

Maria Monsè ottiene la notorietà nei primi anni 2000, partecipando a diverse fiction di successo come Il Maresciallo Rocca e Donna. Nei primi anni 2000 diventa conduttrice de Un giorno speciale ed è opinionista a Domenica In.

La creatività di Maria, però, è dirompente. La bella showgirl pubblica infatti anche un libro, Il Monsè pensiero. Pensieri sparsi per giorni migliori. Nel 2005 partecipa alla lavorazione di Ho sposato un calciatore e l’anno successivo diventa opinionista per il reality La Fattoria.

Partecipa anche come giurata a La pupa e il secchione, programma di enorme successo che lanciò, tra gli altri, Francesca Cipriani. Nel 2016 Maria lancia la sua linea di abbigliamento per bambini, Perla Monsè, che riprende il nome della figlia quindicenne. Nel 2018 partecipa come concorrente al Grande Fratello Vip, esperienza che ha deciso di rivivere anche quest’anno, entrando nella Casa il 22 novembre 2021.

Sposata con l’imprenditore Salvatore Paravia, i due seguono un rituale piuttosto singolare, ricelebrando con regolarità quasi annuale il loro matrimonio, per rinnovare i loro voti di fedeltà . I due hanno appena celebrato il loro 13 esimo anno insieme.

Ma che lavoro faceva Maria Monsè prima del successo?

Forse non tutti sanno che, prima di raggiungere il tanto agognato successo, Maria ha debuttato ancora giovanissima nel programma ormai iconico Non è la Rai, dando già allora prova di grande intraprendenza e capacità di intrattenere il pubblico.

Restiamo in attesa, a questo punto, di vederla all’opera nel Grande Fratello Vip. Possiamo scommettere che non deluderà le aspettative del pubblico!