Black friday: ecco i consigli per non prendere degli abbagli sugli acquisti!

Black Friday: la settimana più spendacciona dell’anno è alle porte, e non vediamo l’ora di munirci di shopping bag e fare acquisti! Ma l’abbaglio è sempre dietro l’angolo! Ecco la guida di stile di CheDonna che ti aiuterà a evitare acquisti sbagliati!

In un epoca di consumismo estremo, dove la regola è comprare, accatastare e buttare, la maggior parte di noi si è stancata di fare acquisti senza senso. Però la vendita promozionale, lo sconto di fine stagione, il 2 per 1, ci attraggono in una voragine dello shopping dalla quale non riusciamo più a risalire. Adesso arriva anche il Black Friday, e allora si che siamo veramente fregati. Torneremo a casa dopo una giornata di shopping estremo senza nulla che ci serva veramente. Ma non vi preoccupate, noi di CheDonna siamo qui per aiutarvi in ogni situazione stilistica che vi si presenti. Quindi? Solo per voi i consigli su come fare acquisti vantaggiosi durante il Black Friday!

Iniziamo dalle basi: cos’è il Black Friday?

Il Black Friday, ossia il venerdì nero, è una trovata pubblicitaria proveniente dall’America settentrionale che doveva servire ad ovviare lo stallo delle vendite prima del periodo natalizio. Generalmente avviene l’ultimo venerdì di novembre, e i settori dell’abbigliamento, elettronica e non solo si preparano ad accogliere tantissime persone nei propri negozi. Gli sconti, sia nel settore dell’abbigliamento che in quello tecnologico, spingono i potenziali acquirenti ad acquistare in un periodo in cui non avrebbero comprato nulla. Così facendo molti negozi hanno la possibilità di svuotarsi i magazzini e i consumatori sono felici perché hanno acquistato l’oggetto del desiderio ad un prezzo vantaggioso.

Ma qui arrivano i problemi: siamo sicuri di aver fatto un affare? E l’oggetto che abbiamo acquistato, ci serviva veramente?

Da oggi, con questa guida di stile, non fare più acquisti sbagliati! Ecco i consigli per non prendere mai degli abbagli sugli acquisti!

Il Black Friday è alle porte: tu cosa comprerai? Evita gli sprechi!

È mai capitato anche a te di uscire a fare shopping, tornare a casa, aprire l’armadio e trovare un capo simile a quello che abbiamo appena acquistato? Questa è proprio la situazione che dobbiamo evitare!

Iniziamo da un punto fondamentale: il Black Friday è una trovata pubblicitaria per spingerci ad acquistare in un periodo nel quale, altrimenti, non avremmo acquistato. Quindi dobbiamo chiederci: “cosa ci serve veramente?”

Esatto, perché non è detto che durante il black friday non si possa fare quale vero affare! Quindi, ecco a voi i tre consigli da tenere a mente per lo shopping da black friday:

cosa mi serve : se parliamo di abbigliamento, novembre è il periodo in cui abbiamo ufficialmente terminato il cambio di stagione, arriva il freddo dell’autunno e dobbiamo assolutamente adeguarci ai cambi di temperatura. Potrebbe essere quindi un buon acquisto da black friday un cappotto o un piumino, capi generalmente più costosi degli altri, e molto utili.

: se parliamo di abbigliamento, novembre è il periodo in cui abbiamo ufficialmente terminato il cambio di stagione, arriva il freddo dell’autunno e dobbiamo assolutamente adeguarci ai cambi di temperatura. Potrebbe essere quindi un buon acquisto da black friday un cappotto o un piumino, capi generalmente più costosi degli altri, e molto utili. cosa mi piace : non facciamoci ingannare dal prezzo. Se nel tuo negozio preferito hanno creato uno spazio con degli articoli a prezzi bassissimi, questo non significa che dobbiamo acquistarli per forza. Magari acquistiamo quel capo dal prezzo basso e non lo utilizziamo mai perché non ci piace. Evitiamo gli sprechi!

: non facciamoci ingannare dal prezzo. Se nel tuo negozio preferito hanno creato uno spazio con degli articoli a prezzi bassissimi, questo non significa che dobbiamo acquistarli per forza. Magari acquistiamo quel capo dal prezzo basso e non lo utilizziamo mai perché non ci piace. Evitiamo gli sprechi! studia anche l’online: uno dei modi più intelligenti di fare shopping durante il black friday è online, perché abbiamo la possibilità in tempo reale di controllare e confrontare lo stesso articolo su più siti diversi, in questo modo possiamo trovare l’articolo che vogliamo acquistare al prezzo più vantaggioso!

Termina qui la guida di stile di CheDonna su come evitare acquisti sbagliati durante il Black Friday!

Adesso non ci rimane che studiare il nostro armadio, capire cosa desideriamo acquistare, e aspettare venerdì! Sono sicura che farete acquisti azzeccati!