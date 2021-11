Come indossare il nero in autunno: tre outfit giusti e tre modi sbagliati che non conosci

Quando non sappiamo cosa indossare, alla fine, decidiamo di mettere, per l’ennesima volta, il nostro amato abito nero passe-partout o il caldo e comodo maglione oversize con leggins neri d’ordinanza che si adattano ai vari cambi di stagione (e di peso). Per evadere dalla monotonia ed avere un look di tendenza basta poco, in primis vanno evitati alcuni errori. Vediamo quali sono i tre più diffusi.

Ci sono ragazze che dai tredici – quattordici anni in poi vestono solo di questo “non colore”, nelle occasioni importanti è il più sfoggiato e, per praticità, è sovente anche la scelta migliore quando si corre a lavoro. Si tratta del nero, amato da sempre, è il più presente negli armadi (di lei e di lui) ma per portarlo, soprattutto di giorno, andrebbero seguite alcune regole di stile evergreen. Vediamo cosa fare e cosa non fare quando si ama il nero in modo totale ed incondizionato.

Outfit nero in autunno: piccoli grandi consigli per essere uniche

Sì all’outfit nero inteso come leggins in pelle, sneakers bianche (sono top le Vulcanized di Off-White a 190 euro) e maglia colorata. Contrariamente al 2020 il total black casual diurno non va più di moda, bisogna necessariamente aggiungere tocchi di colore negli accessori o nella parte alta, così che i punti critici del nostro corpo vengano snelliti in ogni caso.

Altro grande must è il little black dress il cui hashtag su Instagram spopola e potrebbe persino portarvi nuovi seguaci. In questo caso no alle décolleté e si agli stivali stringati come gli Actitude (neri, of course) di Twinset a 219 euro. Si parla di un abito con gonna a ruota dove l’accostamento con un blazer “dai colori vibranti” o con una cintura dorata, o rossa, (a scelta in base al resto degli accessori e dei gioielli) sarà perfetto tanto per una “serata d’acchiappo” quanto per una cena con le amiche di sempre. Se si parla di un tubino o di una vestito midi allora il discorso, inevitabilmente, cambia.

Quali scarpe scegliere con un outfit nero

Le scarpe con il tacco migliori per un abito nero sono le décolleté nude lucide come le Eva di Le Silla a 514 euro se si desidera uno stile bon ton. Un tronchetto rosso in camoscio o in pelle mat andrà meglio per un mood più aggressivo e rock, uno stivale cuissard fa un po’ 2019 ma andrà benissimo. No a sneakers eccessivamente colorate né a stivali con frange e colori caldi. Se ne vedono fin troppe in giro e non se ne può più.

Tra i dieci capi must-have nel guardaroba di ogni donna che si rispetti ci sono i blue jeans, la camicia bianca basic, il cappotto in cashmere cammello ma anche, ricordiamolo, il tubino nero, la giacca in pelle nera e le décolleté nere. Un caso? Assolutamente no, e noi, innamorate di questo colore da una vita, lo sappiamo bene.

Silvia Zanchi