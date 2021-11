Una Vita Anticipazioni: Genoveva con le spalle al muro?

Una Vita anticipazioni: Genoveva ascolta tutto! La dark lady si trova con le spalle al muro. Ecco perché

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Genoveva ascolta una discussione fra Felipe e Ramon

Nuove anticipazioni di Una Vita. Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela, Genoveva ascolta una discussione fra Felipe e Ramon. Ecco cosa succederà.

Se avete letto le nostre anticipazioni saprete sicuramente che Felipe si è risvegliato dal coma fingendo di aver perso la memoria e di non ricordare gli ultimi dieci anni di vita. Falso. Ciononostante Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) continuerà a far credere alla dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido) che ha davvero perso la memoria.

Fingendo di aver dimenticato gli ultimi 10 anni della sua vita, Felipe si comporterà come un perfetto smemorato e nei confronti di Genoveva sarà come un marito perfetto, tant’è che in più di un’occasione le lascerà intendere che non vuole pensare a quello che c’è stato tra lui e Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), la donna che amava e di cui tutti gli parlano. Come se non bastasse, sempre di fronte alla Salmeron, l’Alvarez Hermoso si porrà a muso duro con Liberto (Jorge Pobes) ogni volta che affronterà l’argomento Marcia.

Tuttavia, nel corso di un dialogo, Felipe commetterà un clamoroso errore, visto che parlerà apertamente a Genoveva della morte di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), avvenimento di cui non poteva esserne a conoscenza poiché avvenuto nei dieci anni di vita dei quali si è dimenticato.

A quel punto, la Salmeron chiederà al marito come fa a sapere tale cose, costringendolo a tergiversare sulla questione e a dirle che, probabilmente, è stato Liberto o il commissario Mendez (David Garcia Intriago) a metterlo al corrente.