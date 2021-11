By

Beautiful anticipazioni dalle puntate in onda su Canale 5. Liam arriva a una decisione importante per il suo futuro

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni. Stavolta parliamo di anticipazioni che arrivano per il mese di novembre.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

La narrazione delle puntate di Beautiful in onda in questo periodo in Italia oltre ad indagare il triangolo fra Brooke, Shauna e Ridge si concentrerà anche sulle vite intrigate di Liam, Steffy, Finn.

Steffy Forrester ha da poco conosciuto il dramma della dipendenza dai farmaci ed è stata aiutata nel suo cammino di guarigione dall’aitante dottor John Finnegan (“Finn” per gli amici). Quello che sembrava inizialmente un rapporto medico-paziente si sta ora trasformando in un nuovo amore per Steffy, che – come già sappiamo – è destinato ad avere vita lunga.

Tuttavia Liam sembra un po’ scettico sulla nuova storia d’amore di Steffy: il giovane Spencer, nonostante il rapporto felice con Hope, non rinuncia ad esercitare un certo controllo sulla vita della sua ex e non sembra accettare che quest’ultima possa vivere un sentimento che lo separi completamente da lui.