Sapone autunnale fai da te: la ricetta top per fare quello alla zucca

Sapone autunnale fai da te: sai come si prepara quello alla zucca? Ti sveliamo la ricetta segreta per farne uno in poche mosse. Se lo usi, la tua pelle sarà subito più morbida e vellutata.

In autunno la pelle torna ad essere protagonista: la parola d’ordine è nutrimento! A fine estate, infatti, ci accorgiamo che è sempre più secca e disidratata. Tutta colpa dell’azione combinata di sole, vento e salsedine.

Con l’arrivo dei primi freddi, c’è bisogno di coccole extra: la barriera difensiva naturale della pelle va protetta con prodotti e trattamenti mirati. La detersione è il primo step fondamentale; lavando il viso facciamo sì che vengano eliminati residui di trucco, cellule morte e tutte le altre impurità.

Inebriarsi con un buon profumo di sapone al mattino è una bella sensazione, soprattutto se è naturale e lascia anche la cute fresca, morbida e vellutata. In commercio si trovano tantissimi saponi, da quelli con aromi più tradizionali a quelli 100% bio.

Ma non è tutto: il web pullula di ricette per preparare a casa dei saponi adatti per la pulizia di viso e corpo. In questo articolo vogliamo spiegarti come si prepara il sapone alla zucca. Questo tipico ortaggio autunnale ha proprietà lenitive e purificanti.

La sua polpa e i suoi semi rilasciano nutrienti dalle proprietà emollienti, in grado di contrastare stati infiammatori della pelle, pruriti e arrossamenti tipici della stagione fredda. Vediamo insieme come si prepara questo fantastico sapone low cost.

Sapone autunnale fai da te alla zucca: la ricetta originale

Leggera e ipocalorica dal punto di vista nutrizionale, la zucca è una miniera di vitamine e sali minerali che sono preziosi per la luminosità della pelle. Insomma, è una perfetta alleata di bellezza!

E, allora, perché non usarla per preparare un fantastico sapone autunnale? Se non sai come fare, tranquilla. Ecco la ricetta da seguire per prepararne uno in pochi step.

INGREDIENTI:

45 gr di zucca;

200ml di olio di cocco;

200ml di acqua distillata;

80gr di liscivia per alimenti;

400ml di olio oliva;

1 cucchiaio di cannella;

8 ml di oli essenziali (cannella e zenzero).

PROCEDIMENTO:

Pulisci la zucca togliendo tutti i semi, lavala e, poi, asciugala tamponando; Mettila a cuocere nel forno a 200 °C per 40 minuti, sistemandola con la buccia su un foglio di carta da forno; Trascorso il tempo necessario, tirala fuori dal forno e lasciala raffreddare; Stacca la polpa dalla scorza con un cucchiaio e raccoglila tutta in una ciotola. Dopodiché, trasformala in purea utilizzando una forchetta; Aggiungi la lisciva nell’acqua distillata, agita bene e lascia riposare per qualche minuto la soluzione; Nel frattempo, mescola l’olio di oliva con quello di cannella e, poi, aggiungi la soluzione di lisciva; Unisci la polpa di zucca e passa a mixare il tutto con frullatore ad immersione; Aggiungi gli oli essenziali e mescola fino ad ottenere una miscela dalla consistenza cremosa. Poi, unisci anche le spezie e amalgama ancora. Il tuo sapone alla zucca è pronto!

Veniamo ora ad un altra fase cruciale, ovvero la solidificazione del sapone. Ecco come devi procedere: procurati degli stampini in silicone, ungili leggermente con l’olio e, poi, riempili fino all’orlo con il preparato. Lascia raffreddare il sapone per almeno 24 ore all’aria e, comunque, non prima che si sia solidificato.

Trascorso il tempo necessario, devi sformare le saponette con l’aiuto di un coltello. Dopodiché devi lasciarle essiccare per almeno 15 giorni. Le tue saponette assumeranno la forma degli stampini: in commercio se ne trovano tantissimi, alcuni dei quali davvero originali.

Tieni conto che il Natale si avvicina e potresti preparare delle saponette alla zucca per regalarle a parenti e amici. Per le confezioni, puoi dare sfogo alla tua creatività, utilizzando magari materiali di riciclo. Di sicuro sarebbero molto apprezzate!

Il sapone solido alla zucca può essere utilizzato ogni volta che devi detergere mani e viso. Ma è perfetto da usare anche su tutto il corpo. In più, hai la certezza di un prodotto completamente naturale che rispetta il pH fisiologico della pelle.

Cosa aspetti allora? Prova subito questa ricetta strepitosa! Con la saponetta alla zucca, avrai un incarnato più liscio e luminoso in poco tempo.