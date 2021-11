Tutte le più belle micro bag dell’autunno 2021: scegli quella perfetta per te!

Anche nel corso dell’Autunno 2021 le micro bag saranno assolutamente di tendenza così com’è stato negli scorsi mesi (ormai gli stilisti ne creano di nuove in ogni stagione)! Vediamo le più chic del momento.

Le borse migliori sono di due tipi: quelle che ci vengono regalate (su nostra specifica indicazione) e quelle che soddisfino le nostre necessità. Nonostante questa logica però adoriamo anche le micro bag, quasi completamente inutili ma bellissime! Scopriamo le più richieste di stagione con alcuni accorgimenti.

Autunno 2021: Micro bag ma prezzi maxi! Il lusso del superfluo

La pouch mini con catena VLogo Signature Valentino Garavani in vitello granato (550 euro) ha il logo ricoperto in pelle, manigliotto rigido, catena dorata amovibile in match con i ganci e le misure di 10 x 8 centimetri e profondità di soli 3 cm.

Vista la sua semplicità va bene sia di giorno che di sera ed è il modello ideale da portare sovrapposto ad un’altra borsa micro o ad una maxi nello stesso materiale ma in colore diverso.

La borsa Crossbody micro con patta in pregiata pelle ed accessorio T Timeless e rivetti in metallo logato, tracolla regolabile e rimovibile ed interno a soffietto di Tod’s è bellissima soprattutto in verde oliva. La struttura ricorda la cartella scolastica degli anni Sessanta e promette di essere un classico anche nelle prossime collezioni. Costa 750 euro.

La micro borsa Saddle di Dior lo è nella forma ma non nel prezzo (1900 euro) perché nel lusso non è la quantità di materiale impiegato a far la differenza bensì la ricercatezza (e lo stile) dell’oggetto. Realizzata in pelle di capra nera è un must per le affezionate alla maison parigina. Vedrete voi se sia il caso o meno di aggiungerla alla wishlist natalizia.

La più accessibile tra tutte è senza alcun dubbio la micro bag di Jacquemus a 425 euro. Forse si è vista anche troppo “in giro” ma evitando di comprarla in nero si farà comunque risaltare la propria personalità. Carina la versione a tracolla Le Petit Chiquito a 205 euro e, anche in questo caso, non escludiamo il match.

Questi piccoli gioielli vanno sfoggiati con cappotti, pellicce (sintetiche ovviamente), blazer o, se proprio si soffre il freddo, anche con piumini ma a patto che siano corti. Da evitare l’accostamento con i parka ed in generale con tutto ciò che sia eccessivamente voluminoso.

Silvia Zanchi