Ricordate Carol Alt? Ecco com’è oggi a 60 anni

Chi si ricorda di Carol Alt? Ecco com’è oggi la famosa modella e attrice simbolo degli anni 80.

Carol Alt è uno dei nomi più noti degli anni 80. Modella e attrice di successo, è stata infatti una vera icona, ammirata da uomini e donne ed in grado di farsi notare in tutto il mondo.

Un nome che molti ricorderanno ancora e che all’età di 60 anni si dimostra una bellissima donna. Scopriamo, quindi, come si è trasformata negli anni e cosa fa oggi la famosa e mai dimenticata Carol Alt.

Carol Alt: com’è oggi la famosa attrice e modella degli anni 80

Quando si pensa agli intramontabili anni 80 non si può non menzionare Carol Alt.

Modella, attrice e donna divenuta famosa per la sua incredibile bellezza e per i tanti amori che l’hanno spesso portata in prima pagina, la Alt è uno tra i personaggi a dir poco indelebili di quei tempi.

E, come spesso avviene, quando si pensa ai tempi andati, non si può non chiedersi cosa faccia oggi e come viva l’ormai ex modella.

Dopo una lunga carriera sulle passerelle dove era vista come una donna algida ed inarrivabile, immagini che l’ha resa ancor più famosa in tutto il mondo, Carol Alt ha proseguito come attrice. A ciò si sono uniti alcuni amori famosi, come quello con Ayrton Senna, che hanno continuato a far parlare di lei anche al di fuori del lavoro.

E per quanto riguarda la vita privata? Oltre alla sua carriera, Carol Alt ha sempre amato mantenersi in forma dedicandosi a sport di ogni tipo. Tra quelli che ama di più c’è senza alcun dubbio l’equitazione a cui si lega il suo amore per i cavalli. Non mancano poi vere e proprie attività sportive come la pallacanestro o il golf.

Inoltre, le è sempre piaciuto guidare anche macchine da corsa e viaggiare per il mondo. Cosa che fa ogni volta che può.

Una vita piena che ad oggi la vede ancora bellissima, e piena di voglia di fare e con una carriera ancora attiva.

In America, dove vive in modo permanente, conduce in fatti un programma dedicato alla corretta alimentazione, altro segreto per la sua bellezza intramontabile e che negli anni è cambiata con lei senza accenni di interventi o accanimenti ma con una grazia ben lontana dall’algidità di un tempo ma che forse, proprio per questo, la rende ancor più speciale.