Una Vita anticipazioni: un altro clamoroso e doloroso addio

Una Vita anticipazioni: presto assisteremo a un clamoroso Addio. Ecco chi abbandonerà Acacias per sempre.

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: un altro addio ad Acacias, cambia tutto

Una Vita anticipazioni: addio di Marcelina ad Acacias

Nuove anticipazioni di Una Vita. Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela bisogna dire per sempre addio a Marcelina. Ecco perché.

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita diremmo addio a uno dei personaggi della soap. Nel corso dell’episodio 1276 di Una Vita, bisognerà infatti dire addio per sempre al personaggio di Marcelina (Cristina Platas), la moglie di Jacinto (Jona Garcia). L’uscita di scena della ragazza avverrà piuttosto in sordina, ma non mancherà di generare diverse dinamiche nella soap opera.

Ciò che sappiamo e che Marcelina partirà da Acacias (con l’intenzione di tornare il prima possibile) quando verrà messa al corrente del cagionevole stato di salute di suo zio Fulgencio. A quel punto, la proprietaria del chiosco di Acacias raccomanderà a Casilda (Marita Zafra) di prendersi cura del suo amato Jacinto, che non vedrà l’ora di riabbracciarla.

Tuttavia, in realtà, Marcelina non metterà più piede nello sfortunato quartiere (e non riapparirà nemmeno nell’episodio finale). Tale escamotage narrativo si è reso necessario a causa di un intervento chirurgico subito dall’attrice Cristina Platas che, di fatto, le ha impedito di tornare sul set come invece aveva previsto.