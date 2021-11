App per vendere e comprare prodotti beauty e di make up. Da Vinted a Etsy passando per Instagram: scopri le migliori app per vendere e acquistare prodotti beauty e skincare di seconda mano.

Le applicazioni stanno spopolando in tutto. Basta una semplice app per poter fare qualunque cosa: come in questo caso!

Palette di ombretti, creme per il viso o per il corpo, sieri, lipstick, blush e poi? La quantità di prodotti beauty che hai in casa, probabilmente, è infinita e se non sai più dove stiparli è arrivato il momento di conoscere le migliori App per vendere e comprare prodotti beauty e make-up.

Le migliori app per vendere e acquistare prodotti di make up

Se ancora non le conosci, e non le hai scaricate sul tuo smartphone, è arrivato il momento di dedicarti allo shopping tra le App per vendere e comprare prodotti beauty e make-up!

My Beauty Whisper

Si tratta di una piattaforma intelligente che aiuta nell’acquisto di un prodotto cosmetico previa consulenza con un professionista, gratuita e accessibile, con una telefonata, video call, streaming e chat, fino alle ore 24.00.

Si può scaricare da Google Play, è gratuita e permette con una consulenza on demand di individuare prodotti e soluzioni ideali di skincare, make-up e fragranze, contando su una guida fidata nelle scelte più adatte alle sue esigenze.

Vinted

Ebbene sì, su Vinted non puoi vendere e acquistare solo prodotti di abbigliamento ma anche di beauty e di make up.

Sta spopolando in ogni dove, ma Vinted è una delle app di second hand più usate dell’ultimo periodo. Nata in Francia e ora arrivata in Italia permette di acquistare accessori, abbigliamento e anche prodotti di bellezza.

Etsy

L’app di Etsy ti consente di acquistare milioni di articoli unici direttamente dal tuo telefono o tablet. Articoli fatti a mano, oggetti vintage, prodotti creativi o personalizzati: disponibili per tutti i gusti, per ogni piccolo o grande momento della vita. E anche prodotti di make up.

Inoltre, questa app, ti permetterà di scovare prodotti in tutto il mondo: dall’Italia all’Australia passando per gli USA. Qui i prezzi non sono contrattabili, ma potrai approfittare di codici sconto (dell’app o forniti dai singoli store stessi) e conoscere vere e proprie realtà registrate che ti forniranno prodotti nuovi e sigillati, spesso anche personalizzati.

È un marketplace creativo inimitabile. Con l’app di Etsy puoi acquistare il regalo perfetto per gli amici, familiari e colleghi di lavoro, oppure una cosa solo per te!