Soleil Sorge mette tutti a tacere con stile al GF Vip: copiamo il suo look!

A livello di look Soleil Sorge è una delle concorrenti più forti del Grande Fratello: amata e odiata, di certo si fa notare. Dal punto di vista umano … Raffaella Fico la vuole portare in tribunale, Jo Squillo l’ha definita “una stratega che sa anche essere spirituale”: una bella reputazione, non c’è che dire! Oggi però restiamo neutrali e ci occupiamo del suo ultimo outfit al Grande Fratello Vip.

Il reality di Canale 5 tra noia, tradimenti, uscite inaspettate ed outfit all’ultima paillettes procede a gonfie vele.

Dopo avervi parlato di altre inquiline, oggi ci occupiamo della temuta Soleil che nella diciassettesima puntata del Gf Vip ha indossato un due pezzi top e gonna con spacco di tendenza e scarpe classiche davvero molto riconoscibili. Scopriamo il suo look nei dettagli e vediamo le alternative per copiarla.

Con il suo total black look Soleil Sorge spicca su tutte (e noi vogliamo essere come lei)

Riguardo alle décolleté, si tratta delle note Rockstud di Valentino Garavani e c’è poco da dire visto che ve le abbiamo suggerite già in altri articoli come stile da seguire.

Il prezzo è di 750 euro. Per il look top bustier Iconic Panther e la gonna Panther Pencil, Soleil ha scelto Dan More ed il costo è rispettivamente di 510 euro e di 790 euro.

Di Missguided lo Sweetheart set vi farà innamorare perché oltre ad essere carino e comodo costa davvero poco (64,99 euro). A scelta tra il pink acceso ed il black intenso, è semplice e versatile, meglio se lo si accosta ad una camicia maschile e/o ad accessori dorati. La chiusura è con cerniere posteriori, la lavorazione è in maglia a costine e la gonna a tubino non ha spacchi.

Altra valida alternativa è proposta dal sempre più di successo brand low cost Shein. Il set composto da maglia corta a maniche lunghe e gonna attillata lunghezza midi con spacco sulla coscia destra è irresistibile più in marrone che in nero. Il prezzo è di 15 euro.

A 29,99 euro Le Style de Paris ha creato un top e gonna molto sexy, troppo per girare da sole in città ma adatto ad una serata speciale con la vostra dolce metà. Le dimensioni ridotte del top scollato e la gonna nera con arricciatura laterale e spacco profondo, lo definiscono il più audace dei look odierni ma a volte osare è la scelta migliore.

Bisogna ricordarsi che ispirarci ai look dei vip va bene ma copiarli no. Prendere spunto e mettere qualcosa di nostro, di unico e colorato vi farà camminare convinte e sarà proprio lì il fascino che verrà percepito da tutti, anche dalle vostre “nemiche”.

Silvia Zanchi