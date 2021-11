5 Must – Have dell’autunno inverno 2021 per essere chic in ogni occasione

I must have dell’autunno inverno 2021 sono capi semplici ed essenziali: molto probabilmente nel guardaroba avete già tutto ma, nel dubbio, facciamo insieme un check per avere ben chiaro in testa cosa mettere, come e quando nel mese di novembre.

Cappotto di un nuovo colore, borsa firmata da sera, stivale con tacco alto o abito midi? Le cose da comprare sarebbero infinite ma oggi ci soffermeremo sugli acquisti più utili e alla moda da fare il prima possibile (il rischio è quello di non trovare più la propria taglia) tenendo sempre presente che il portafogli non va mai svuotato del tutto.

Via libera allora ai colori accesi, alle linee scivolate, alle trame particolari che rendono un maglione a tinta unita bello e interessante come una stoffa stampata.

I 5 must have autunno inverno 2021

Il momento è propizio per comprare una sciarpa con berretta in match con guanti nuovi. Tra i migliori che si possano trovare sia per colore che per taglio, lavorazione e qualità del prodotto, c’è Loro Piana.

Basti pensare al solo nome del berretto, Courchevel, una delle località sciistiche (francesi) più prestigiose e rinomate del mondo. In color verde intenso “Gaia Stone” che sicuramente si distinguerà tra molti, i tre accessori sono interamente realizzati in baby cashmere e costano rispettivamente 470 euro e 390 euro i guanti My Gloves to Touch. In alternativa si potrebbe acquistare una sciarpa extralarge a scelta tra quelle di cui vi abbiamo parlato proprio ieri.

Gli stivali neri, comodi, in pelle. A scelta tra il modello rock aggressivo creato da Prada o quello in stile equestre di Valentino Garavani (1400 euro su My Theresa) con logo dorato laterale, la certezza è solo una e cioè che vanno comprati.

Il piumino fantasia va rigorosamente firmato e (chi può) non bada a spese. Dolce & Gabbana ha creato un parka imbottito con stampa floreale di rose rosse su sfondo nero (2250 euro), Etro punta sulla stampa paisley (1180 euro) e Michael Kors grida sensualità con l’animalier (350 euro).

L’abito in maglia va sempre, con alti e bassi, ma questa volta sono le forme ad essere nuovissime. Sbottonato davanti con inserti in pelle come quello bordeaux di Patrizia Pepe (288 euro) o con maniche a campana piuttosto che con gonna morbida e lunghissima, si hanno più alternative del solito. Il nuovo lusso è la comodità.

LEGGI ANCHE: Outfit nei colori della Terra: abiti, maglie, cappotti e pantaloni da non perdere! (chedonna.it)

Il maglione o il cappotto verde smeraldo sono di classe con un pizzico di contemporaneità. Ci si potranno abbinare sia pantaloni a zampa che skinny neri ed anfibi per essere al top della forma e postarsi direttamente su Instagram.

Silvia Zanchi