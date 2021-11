Crystal Line Eyes | Il trucco occhi per cui non vorrai aspettare Natale!

Non hai pensato al trucco occhi di Natale 2021? Tranquilla, c’è tempo, ma ti proponiamo un make up invernale perfetto già adesso!

Il make up delle feste invernali è sempre un tocco di glamour che ci concediamo con piacere. La caccia al trucco occhi per Natale quest’anno è finita prima ancora di iniziare: ci ha già conquistate!

Gli elementi principali del make up occhi del 2021 sono stati il trucco grafico e l’eyeliner nero, spesso abbinato a ombretti colorati ma molto sfumati, per dare al make up un aspetto più delicato e classico, adatto a ogni occasione e a ogni stile.

L’inverno però è tradizionalmente il momento dell’anno in cui nelle nostre case cominciano a comparire decorazioni a tema con cristalli di ghiaccio e di neve e tutte ricominciamo a sentire il richiamo della Principessa Elsa che si risveglia dentro di noi!

Per quanto possa sembrare strano, questi tre elementi sono in grado di combinarsi meravigliosamente per creare un trucco occhi raffinato, particolare e molto versatile, davvero perfetto per l’inverno.

Crystal Line Eyes: cristalli sugli occhi per il trucco occhi più bello di questo inverno

Quando utilizziamo l’eyeliner nero per disegnare la più classica linea lungo la palpebra superiore degli occhi inevitabilmente abbiamo la sensazione di appesantire l’occhio e appannare lo sguardo. L’applicazione di cristalli lungo la palpebra contribuirà senza ombra di dubbio ad alleggerire il make up rendendolo più elegante e “invernale” che mai.

Naturalmente però le combinazioni di eyeliner e piccoli cristalli adesivi da applicare sulle palpebra sono assolutamente infinite.

Per un make up originale e davvero in grado di richiamare il concetto e le atmosfere dell’inverno l’ideale è puntare su un make up grafico bianco, realizzato con una linea di matita o di eyeliner lungo la quale o sopra la quale applicare le decorazioni adesive.

Un’alternativa interessante all’eyeliner consiste nel creare un leggerissimo smokey eyes dai colori neutri da utilizzare come base su cui costruire linee più o meno spesse di brillantini.

Chi non ha paura di osare potrà aumentare il numero di brillantini sulla palpebra applicandoli sia lungo la palpebra superiore sia lungo quella inferiore.

Il trucco, in questo caso, è non realizzare una linea continua lungo la palpebra inferiore, limitandosi ad applicare solo qualche brillantino da utilizzare come punto luce. In questo modo si eviterà l’effetto “too much”.

Una delle tecniche più gettonate per realizzare uno smokey eyes soft adatto al crystal line eyes consiste nello scegliere un colore molto chiaro per la parte centrale della palpebra, disegnando con un colore diverso e più visibile una linea nella piega dell’occhio che si allunghi verso il sopracciglio.

Dopo aver realizzato una linea ben sfumata la si potrà utilizzare come guida per applicare gli adesivi.

Un consiglio perfetto per chi non vuole osare troppo: puntare su un colore pastello come l’azzurro e utilizzare un colore neutro per la linea che segue la piega, preferibilmente un marrone caldo o freddo a seconda del sottotono della pelle. Il numero di brillantini da applicare lungo la linea appena tracciata andrà molto ridotto e per un trucco davvero discreto gli adesivi andranno anche ridotti di dimensione.

Un trucco occhi di Natale realizzato in questo modo sarà così discreto ed elegante da poter essere davvero sfoggiato in ogni occasione!

Naturalmente si potrebbe desiderare anche un effetto completamente diverso, cioè più incisivo e appariscente. In questo caso il consiglio è di scegliere e applicare strass di dimensioni maggiori e di ravvicinarli il più possibile.

Per un effetto più drammatico l’ideale è creare un forte contrasto di luci e ombre optando per uno smokey dai colori molto scuri e cupi.

Come si applicano gli strass sugli occhi?

I cristalli e le decorazioni per il corpo si applicano generalmente in due modi: con delle apposite colle da utilizzare con un pennellino, se si tratta di applicazioni “nude”, oppure con l’adesivo già presente nella parte posteriore delle decorazioni nel caso di pietre sintetiche e strass autoadesivi.

La principale difficoltà consiste naturalmente nell’applicare gli strass con precisione. Il consiglio è di acquistare piccoli strass già dotati di adesivo e di applicarli con una pinzetta per le ciglia, in maniera da poterne controllare meglio la disposizione.

Gli strass adesivi sono anche facilmente rimovibili e possono essere posizionati almeno una seconda e una terza volta prima che l’adesivo risulti inefficace, quindi sono sicuramente più adatti a chi sperimenta per la prima volta con questo tipo di make up.