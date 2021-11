Meghan Markle è la (ex) royal lady più amata/odiata di sempre. Insime al marito, il principe Harry, ha più volte sfidato la Corona inglese con scelte decisamente in contrapposizione con quanto stabilito dall’etichetta reale. Recentemente, però, è spuntata fuori una tenera foto d’infanzia della duchessa che ha intenerito anche i suoi detrattori più convinti.

Non si era mai vista Meghan Markle indossare quello che è l’accessorio per capelli più amato dalle royals britanniche. Lo amano Beatrice di York e la sorella Eugenia, Charlotte Casiraghi, Lady Diana e perfino la copiatissima e amatissima Kate Middleton per prima. Ma di che accessorio stiamo parlando e quando è stato indossato da Meghan (all’insaputa di tutti)?

Meghan Markle: la foto del passato che intenerisce

Stiamo parlando dell’iconico cerchietto per capelli, un vero pilastro della moda anni ’90, che ancora miete vittime in tutto il mondo occidentale, specialmente tra i membri della Casa Reale britannica.

Meghan Markle era rimasta l’unica royal a non aver alcuna foto con un cerchietto per capelli in testa ma, anche stavolta, Meghan è riuscita a lasciarci interdetti. Recentemente è infatti spuntata una sua foto d’infanzia che la ritrae seduta al tavolo della cucina della sua vecchia casa con indosso uno spesso cerchietto bianco.

In questa foto, resa disponibile da suo padre Thomas Markle per un documentario incentrato sul suo difficile rapporto con la figlia, Meghan avrà si e no 12 o 13 anni, è in tenuta sportiva e ha una folta chioma di capelli afro e mostra un sorriso timido che non le avevamo mai visto sfoggiare prima.

Una Meghan di sicuro inedita, molto lontana dalla donna sicura di sé che siamo abituati a vedere oggi sulle copertine di tutto il mondo.