Una Vita anticipazioni: disperazione ad Acacias, la preoccupazione dilaga

Una Vita anticipazioni: tutto quello che succederà nei nuovi episodi in onda dall’8 al 12 novembre. Preoccupazione in arrivo per un personaggio amato.

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni dall’8 al 12 novembre

Nuove anticipazioni di Una Vita. Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela analizzeremo uno dei drammi più grandi dell’ultimo periodo: la situazione di salute di Felipe.

Nelle prossime puntate di Una Vita, Genoveva prometterà a Laura che, in cambio del suo aiuto per eliminare Velasco, proteggerà sua sorella Lorenza. I Dominguez sono disperati e sono sul punto di annullare i concerti di Bellita, ma a un tratto il dottor Puerta, un’eminenza nel campo delle patologie dell’apparato fonatorio, si presenta alla loro porta.

Inoltre nelle prossime puntate Fabiana va a trovare Felipe in ospedale, gli porta la sua torta preferita al cocco e gli racconta che c’era solo un’altra persona che sapeva farla così bene: Marcia. Questo nome risuona familiare all’avvocato, ma la conversazione con Fabiana viene troncata dall’arrivo di Genoveva.

Per la situazione di Bellita invece sappiamo che la donna abusa del rimedio che le ha dato il dottore e, nonostante le renda la voce stridula, continua a ignorare le sue istruzioni. Marcos decide di non partire per il Messico e di continuare a corteggiare Felicia. Anabel racconta a Camino di aver preso l’iniziativa con Miguel e di averlo baciato. Armando annuncia a Liberto che partirà per una lunga missione segreta e gli chiede di stare vicino a Susana, ma anche di mantenere il riserbo.

Liberto confida a Ramon e José Miguel di essere preoccupato per come Genoveva sta tentando di manipolare Felipe, ma loro non sono dello stesso avviso. Intanto Felipe sta per essere dimesso e Genoveva, temendo che in casa possa recuperare la memoria, gli propone di trascorrere i primi giorni di convalescenza in una stazione termale; più tardi la donna invita Velasco e gli dice che suo marito è peggiorato ed è a un passo dalla morte.