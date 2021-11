Le migliori App per riconoscere le piante da scaricare nello smartphone

Le migliori app per scattare una foto alle piante e riconoscere di quale tipologia si tratta. Un nuovo modo di apprezzare la natura

Ti piacerebbe identificare tutte le piante e i fiori che vedi in giro e arricchire il tuo giardino? Oggi lo puoi fare, grazie all’avvento della tecnologia e delle applicazioni ideate proprio con lo scopo di riconoscere qualunque tipo di pianta e fiore.

Se hai il “pollice verde” e la natura ti affascina ma anche se non ce l’hai e vuoi invece iniziare a muovere i tuoi primi passi nel mondo green, oggi ti raccontiamo le migliori app per riconoscere le piante possono diventare davvero le tue migliori amiche.

Avere un giardino curato è il sogno di molte persone: in realtà, anche un semplice balcone può diventare un bellissimo spazio verde, scegliendo le piante più adatte.

Le migliori app per il riconoscimento delle piante e dei fiori

Le app per il riconoscimento delle piante e dei fiori ti aiutano ad identificare le piante che ti piacciono, risalendo alla specie e alla varietà. Spesso questi elementi sono difficili da carpire per un occhio non tecnico: ecco che la tecnologia ci aiuta a compiere questo passaggio. Vediamo le tre app che dovresti scaricare assolutamente.

PictureThis-Riconoscere Piante

Questa prima applicazione dal nome PictureThis- Riconoscere Piante identifica più di 1.000.000 di piante ogni giorno con una precisione del 98%, molto meglio di un qualsiasi esperto.

Inoltre l’app permette di ottenere risposta alle tue domande sul giardinaggio ed entra a far parte della nostra comunità globale! Basato su un motore di intelligenza artificiale apprende costantemente dagli esperti e dagli specialisti. Utilizzarla è semplice: Scatta foto delle piante, e scopri un nuovo modo di apprezzare la natura.

Caratteristiche principali:

Identifica istantaneamente piante, fiori e alberi grazie all’intelligenza artificiale

Diagnostica automaticamente i problemi alle piante e ottieni suggerimenti per il trattamento

Ottieni consigli dai botanici con conversazioni dedicate

Usa le guide per la cura delle piante per selezionare e coltivare piante bellissime e sane

Tieni appunti, promemoria e tieni nota della crescita delle tue piante, dei tuoi alberi e dei tuoi fiori

Scatta fotografie migliori con l’ interfaccia facile da usare

Garden Answers Identificazione delle Piante

La seconda app di cui vi vogliamo parlare oggi si chiama Garden Answers Identificazione delle Piante.

Basta scattare un’immagine di piante, toccare il pulsante di invio e, in pochi secondi, ottenere una serie di informazioni specifiche sulla pianta. Inoltre, l’app ti consente di cercare, attraverso un apposito motore di ricerca interno, tutte le malattie e le infestazioni da parte di insetti, leggendo le risposte di centinaia di esperti.

Seek by iNaturalist

L’ultima app di cui vi vogliamo parlare oggi in questo articolo dedicato alle app per riconoscere le piante è Seek by iNaturalist, un’applicazione disponibile per tutti i dispositivi sia iOs che Android.

A differenza delle precedenti, quest’applicazione ha una funzionalità in più: ti permette di riconoscere tutte le specie animali e gli insetti. Si tratta di un’app sviluppata grazie alla collaborazione del team iNaturalist, nato da un’iniziativa congiunta della California Academy of Sciences e della National Geographic Society.

Attingendo da milioni di osservazioni di forme di vita da iNaturalist, Seek ti mostra gli insetti, gli uccelli, le piante, gli anfibi e altro ancora comunemente osservati vicino a te.

Caratteristiche dell’app:

Scansiona l’ambiente con la Fotocamera di Seek per identificare gli organismi utilizzando l’albero della vita.

Aggiungi specie diverse alle tue osservazioni, imparando tutto su di loro! Più osservazioni fai, più distintivi otterrai!

Un’ottima applicazione per tutta la famiglia e per quei momenti da passare insieme ai propri figli esplorando insieme la natura e l’ambiente circostante.

