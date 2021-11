Carolina Marconi e la dedica speciale: parole da brividi

Carolina Marconi combatte contro la malattia e sui social si lascia andare ad un’emozionante dedica con parole da brividi per una persona speciale.

Dedica speciale di Carolina Marconi al fidanzato Alessandro Tulli. Una dedica arrivata durante la lotta contro il tumore al seno conto cui sta combattendo. Carolina sta portando avanti la sua battaglia con il sostegno degli amici, della famiglia e del fidanzato Alessandro che non l’hanno mai lasciata sola combattendo con lei.

Il 10 novembre, Carolina si sottoporrà all’ultimo ciclo di chemio e, in vista di un momento così importante, su Instagram, ha pubblicato una serie di foto della sua storia d’amore con Alessandro a cui ha dedicato delle dolcissime parole.

Carolina Marconi e la dedica al fidanzato Alessandro Tulli

“Il 10 novembre mi aspetta l’ultima chemio e non vedo l’ora che finisca questo snervante percorso.. è ora di Risorgere. Sta finendo il mese rosa della prevenzione 💓ma voi non abbassate mai la guardia”, ha scritto su Instagram Carolina. In vista di quel giorno, Carolina ha voluto dedicare delle dolcissime e importanti parole al fidanzato Alessandro.



“Eccoci oggi sempre insieme (nel bene e nel male) ne abbiamo passate tante ma uniti abbiamo affrontato tutto..questo percorso è stato durissimo..mi sei stato vicino senza mollarmi un attimo ..Auguro a tutte le donne di trovare un uomo come te ..amabile, gentile e anche spiritoso, quanto cavolo mi fai ridire con le tue battute all’improvviso, beh ci sono anche le nostre discussioni.. d’altronde siamo due arieti con dei bei caratterini.. ma dopo pochi minuti siamo uniti più che mai… volevo dirti grazie per tutto quello che hai fatto.. per me sei un dono di Dio ed io sono fortunata…. te amo”, ha scritto Carolina.