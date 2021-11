Beautiful anticipazioni, scoperta sconvolgente: cambia tutto

Beautiful anticipazioni. Tutto quello che succederà nei prossimi episodi in onda dall’8 al 13 novembre 2021. Cambia tutto

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni. Stavolta parliamo di anticipazioni che arrivano dall’America. E che dunque, sono un anno più avanti rispetto a noi.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuovi input e informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Nuove importanti anticipazioni per questa settimana ricca di nuovi episodi di Beautiful. Ecco cosa succederà nelle nuove puntate in onda dall'8 al 13 novembre 2021.

Anticipazioni settimanali sulle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 da lunedì 8 a sabato 13 novembre 2021.

Secondo gli scoop e le news, Quinn discute con Shauna, non riuscendo a capacitarsi del fatto che le cose non siano andate come dovevano. Shauna le dice chiaramente che è stato tutto uno sbaglio fin dal principio e che l’amica l’ha spinta a compiere un errore anche per un suo tornaconto personale. Mentre le due discutono, Eric ascolta di nascosto tutta la conversazione, sconvolto dalla scioccante scoperta.

Conseguentemente si crea un momento drammatico per Quinn perché Eric – che ormai sa tutto quello che lei ha fatto – capisce che non è cambiata e non può perdonare il suo odio per Brooke. La Fuller cerca invano di parlare con il marito nella speranza di essere perdonata, ma lui sembra irremovibile. Carter confida a Zoe di essere stato informato da Ridge dell’inganno di Shauna e Quinn che rende non valido il divorzio tra Ridge e Brooke, che sono quindi ancora sposati.

Nel frattempo Ridge sta raccontando le ultime novità a Brooke, alla luce delle rivelazioni che hanno fatto prima Katie e poi Shauna. Carter allo stesso tempo si impegna ad annullare il matrimonio di Ridge con Shauna, così Brooke e Ridge continueranno ad essere sposati. Carter frequenta Zoe, ma lei flirta con Zende, appena tornato da Parigi.

Concentrandoci invece sulla storyline di Steffy, come ben sapete, la ragazza si trova in un centro di riabilitazione per la dipendenza dagli antidolorifici. Liam e Finn vanno a trovarla, ma il loro è un rapporto ostile.

Liam incolpa Finn di non essersi reso conto dei problemi di Steffy. Finn trova Liam invadente. Liam chiede persino al padre di stare lontano da Steffy per non turbarla.