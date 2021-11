Sciarpe autunno – inverno: extralarge, colorate, in lana, tutte da mixare

I foulard sono più chic, le stole dei grandi marchi con il logo le più desiderate, le sciarpe extralarge autunno – inverno sono però il capo più iconico di questi mesi. Scopriamo i modelli di tendenza per outfit da top model.

Sia che soffriate il freddo sia che siate tigri delle nevi, in questo periodo è bene coprire le parti delicate e, tra queste, c’è ovviamente il collo.

Contrariamente al solito, in questo caso si può e si deve osare con colori e fantasie che diano energia positiva alle grigie mattine lavorative. Vediamo quindi le sciarpe extralarge di noti brand e low cost, più simpatiche del momento.

Come portare una sciarpa extralarge autunno – inverno con eleganza

Dior propone la sciarpa 30 Montaigne (1290 euro) in cachemire e lana tecnici bianchi e neri in stile anni Sessanta. Ottima su un blazer ed un pantalone skinny con anfibi o in alternativa décolleté in pelle lucida.

La variante di Burberry è leggera, in cashmere, in un rosa rame chiaro a dir poco splendido. I bordi sono in tinta unita ed all’interno c’è la stampa con monogramma; costa 820 euro. Perfetta con un dolcevita ton sur ton e jeans blu a zampa.

Bellissima – e diversa da quanto si veda solitamente in giro – la sciarpa di Toteme è grande, al 100% in lana, in verde militare e motivo jacquard nero, con frange. Da portare aperta, appoggiata sulle spalle come fosse una stola di grande pregio. Il prezzo è di 240 euro.

Balenciaga nella linea logo che vede maglie, felpe e pantaloni in stile “attira paninari” ha realizzato anche una grande sciarpa con la firma ripetuta all’infinito, bianca su sfondo nero. Costa 119 euro ed è consigliabile abbinarla su giallo, rosso ed altri colori caldi ed accesi.

Cambiando totalmente budget, a soli 13,99 euro c’è la sciarpa super morbida con nappe di Asos Design sul sito ufficiale. Da indossare se siete giovani e scattanti, sopra una tuta ed una giacca di pelle.

Pochi semplici pezzi tra i quali scegliere per avere il pezzo mancante nel nostro guardaroba. Da conservare con cura perché, come sappiamo, tutto torna e tornerà.

Silvia Zanchi