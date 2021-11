Mullet 2021: la tendenza capelli che rivisita il taglio anni ’80 per eccellenza

È stato un taglio di capelli iconico negli anni Ottanta, ma nel 2021 il mullet ha riconquistato la vetta delle tendenze dell’hairstyle.

Ecco cos’è, come si porta oggi e quale variante potrebbe essere quella perfetta per la forma del tuo viso e soprattutto per il tuo stile.

Prima di cominciare a declinare i suoi moltissimi pregi, definiamo cos’è davvero il taglio di capelli universalmente conosciuto come “mullet”.

Si tratta di un taglio estremamente scalato, spesso addirittura rasato sulle tempie, che permette di dare ai capelli moltissimo volume senza rinunciare alle lunghezze.

Grazie alla sua quasi infinita versatilità, questo taglio si può completare benissimo con ogni tipo di frangia e questo lo rende praticamente perfetto su ogni tipo di viso.

Anche per quanto riguarda la piega e la manutenzione, il mullet offre una lunga serie di vantaggi. A causa della sua particolare struttura può sostenere senza problemi una piega liscia, magari con le punte leggermente ondulate, ma risulta assolutamente perfetto con una piega naturale, che conferisce al taglio quell’aria arruffata che fa tanto rock chic.

Quanto spesso va tagliato il mullet? Fondamentalmente quando i ciuffi più corti, cioè quelli che circondano il viso, si allungano troppo. Quando il taglio si allunga, infatti, il volume che inizialmente si concentra all’altezza delle orecchie “scende” ai lati del collo, creando un effetto poco gradevole dal punto di vista estetico.

Tutti i modi di portare il Mullet 2021

Dopo aver dato un’idea generale di come si struttura e di come si gestisce il mullet, passiamo a elencare tutti i modi in cui questa acconciatura può essere declinata, mettendo in luce diversi lati della personalità di una donna (o di un uomo).

Il mullet per le brave ragazze …

Come già accennato, il mullet può essere completato con qualsiasi tipo di frangia. Nella prima fotografia viene completato con una riga laterale e un ciuffo piuttosto lungo, che copre parte del viso.

Si tratta di una soluzione interessante per chi ha il viso molto lungo e preferisce coprire una parte della fronte. Se si ha invece un viso dall’ovale normale è possibile sfruttare questo ciuffo laterale per creare due tipi di acconciatura: con la riga al centro si trasforma rapidamente in una frangia a tendina (che è tanto di moda in questo periodo).

Un’alternativa interessante è la frangia corta sfilzata come nella fotografia centrale. A causa della particolare forma di questo taglio, la frangia viene necessariamente incorniciata tra due fasce di capelli laterali, quindi il consiglio è di non creare mai una frangia troppo piena per non appesantire eccessivamente la zona superiore del viso.

Il mullet corto con le orecchie scoperte è perfetto per chi non ama i capelli lunghi oppure sta cercano di tenere la chioma a bada mentre passa da un taglio molto corto a un taglio più lungo. Si tratta di un taglio che dona a chi ha il viso a cuore, perché mette in mostra la perfetta forma degli zigomi e le piccole dimensioni del mento.

… E il mullet per quelle cattive!

Un mullet corto dalle tempie rasate può trasformarsi molto velocemente da taglio super chic ispirato agli anni Ottanta a taglio punk e ribelle, adatto alle persone che non hanno paura di osare.

Il mullet corto, con un’ampia rasatura sulle tempie, può trasformarsi facilmente in una cresta da poter colorare a piacimento e con cui sperimentare decorazioni particolari ai lati della testa.

Senza arrivare a versioni così estreme, si può considerare il più recente taglio di capelli di Damiano dei Maneskin, il quale ha optato per un mullet molto corto, ma dai volumi contenuti e nemmeno troppo appariscente, con una frangia dritta in grado di coprire parzialmente la fronte.

Eseguito su una donna, il mullet di Damiano dei Maneskin risulta particolarmente interessante: permette infatti di portare i capelli corti senza scoprire il collo e senza creare un volume eccessivo nella parte posteriore della testa.

Il consiglio giusto per non rendere troppo estremo il mullet rasato sulle tempie consiste nel non tagliare troppo corti i capelli ai lati della fronte, in maniera che possano creare un passaggio più graduale verso le lunghezze della parte superiore della testa.

Si tratta di un taglio per chi ha il viso rotondo, ovale o a cuore, mentre è meglio evitarlo se si ha il viso quadrato (perché mette molto in evidenza la durezza della mandibola, conferendo al viso un aspetto molto mascolino) oppure il viso piuttosto lungo (perché il volume ridotto sui lati e maggiore sulla testa aumenterà la lunghezza dell’ovale).

Per chi proprio non può fare a meno di spingersi più in là e ha voglia di osare davvero, c’è sempre la possibilità di optare per una frangia a punta, detta anche frangia a corvo. Un po’ too much? Può darsi, ma di certo non passa inosservata!