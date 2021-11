Shock Meghan Markle! Siamo abituati alle uscite impreviste della (ex) royal Meghan Markle, ma stavolta la moglie del principe Harry sembra davvero aver passato il segno. Ecco perché Meghan è finita nella bufera mediatica (per l’ennesima volta).

Meghan Markle stavolta l’ha fatta proprio grossa. Pare infatti che l’ex attrice e moglie del principe Harry abbia importunato due senatrici statunitensi al telefono, scatenando l’indignazione dei media e dei cittadini USA. Peccato, perché all’inizio era stata accolta bene…

Shock Meghan Markle: ecco cosa ha combinato stavolta

Violando le regole del protocollo – non reale, stavolta – Meghan avrebbe combinato un vero pasticcio, chiamando sul telefono privato due senatrici repubblicane, Susan Collins e Shelley Moore Capito. Il suo intento era convincerle a votare a favore del congedo parentale retribuito, un tema che sembra per qualche motivo molto importante per la ex royal più controversa di sempre.

Al telefono, inoltre, non si sarebbe presentata come semplice cittadina americana ma come la “duchessa di Sussex”. Una vera e propria incursione politica mal digerita dalle due senatrici, che sono rimaste esterrefatte. Secondo quanto raccontato da Kirsten Gillibrand a The Politico, inoltre, c’è il dubbio che l’azione improvvisa di Meghan rappresenti il primo passo per «far parte di un gruppo di lavoro sul congedo retribuito a lungo termine».

Le parole delle senatrici

“Sono felice di averle parlato”, ha riferito la Collins, «ma mi interessa di più sapere cosa pensano le persone del Maine sul congedo retribuito. Con mia grande sorpresa, mi ha chiamato sulla mia linea privata e si è presentata come la duchessa del Sussex, il che è un po’ ridicolo: è nata a Los Angeles e usa il suo titolo britannico per fare pressioni sui senatori degli Stati Uniti, dopo aver lasciato la famiglia reale nel 2020″.

Anche Shelley Moore Capito è rimasta piuttosto stupita dalla chiamata di Meghan Markle: «Si è presentata come Meghan, la duchessa di Sussex. Non riuscivo a capire come potesse avere il mio numero privato”.

Per la Gran Bretagna e gli Usa, il gesto di Markle è visto come «un’intromissione assolutamente inammissibile». Un gesto del tutto inconcepibile che arriva dopo la famosa lettera scritta dalla duchessa alla presidente della Camera Nancy Pelosi, sempre per sostenere il congedo familiare retribuito.

LEGGI ANCHE–> Meghan Markle sotto tiro: ecco chi c’è dietro gli attacchi alla duchessa

Ma cosa ci sarebbe dietro tutti questo attivismo politico da parte della moglie di Harry? Secondi alcuni rumors, sembrerebbe che la Markle stia pianificando da mesi la discesa in politica, mirando addirittura alla presidenza degli Stati Uniti.

Il suo sogno, infatti, sarebbe quello di diventare la prima donna afroamericana presidente.

Il suo recente gesto però, ha scatenato l’indignazione dei cittadini Usa che hanno riversato su di lei parole durissime, anche sui social. L’esperto politico Darren Grimes ha inoltre affermato che la gelida accoglienza del gesto della Markle è un’ulteriore prova che Meghan e Harry sono ormai una «coppia insopportabile».