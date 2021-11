Anticipazioni Una Vita: Santiago con le spalle al muro?

Anticipazioni Una Vita: Santiago ritorna ad Acacias ma rischia di essere scoperto. Ecco cosa accadrà a questo personaggio nelle prossime puntate

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni settimanale: Santiago si trova con le spalle al muro?

Nuove anticipazioni di Una Vita. Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Santiago rischierà di essere scoperto. Ma da cosa?

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita vedremo il ritorno di Santiago, ma il ragazzo non vorrà essere visto e si nasconderà presso la dimora di Bellita (Maria Gracia) e Josè Miguel (Manuel Bandera), ma avrà un “angelo custode” che riuscirà ad evitare il peggio.

Se avete seguito le nostre anticipazioni, sapete già che Santiago farà ritorno al civico 38 di Acacias per un motivo ben preciso: far sì che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) venga consegnata alla giustizia per aver ucciso la sua “amata” Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Visto che saprà di essere uno dei maggiori indiziati per il crimine, il Becerra farà il possibile per non farsi vedere da nessuno, ma alla fine verrà scoperto dal sorvegliante Cesareo (Cesar Vea) nel corso di una ronda notturna. Tuttavia, anche in questo caso, il brasiliano potrà dormire dei sonni tranquilli perché Cesareo, colpito piacevolmente dalle intenzioni di Santiago, accetterà di mantenere il riserbo su tutta la questione, non denunciandolo alle autorità.

E così, visto che avrà bisogno di un posto in cui stare, Becerra si intrufolerà a casa di Bellita e Josè Miguel, i quali avranno intanto lasciato il quartiere per andare in Argentina ad assistere la figlia Cinta (Aroa Rodriguez) in seguito alla minaccia d’aborto di quest’ultima.