Pompoir: la pratica che fa impazzire lui ma (soprattutto) fa bene a te!

Si chiama pompoir ed è una “pratica ginnica” per la vagina che migliorerà la tua vita sessuale in tantissimi modi. Ecco cosa c’è da sapere sul cosiddetto “bacio di Singapore”!

Anche se è piuttosto difficile ammetterlo pubblicamente, molte donne “sentono” poco durante il rapporto sessuale e (anche) per questo può diventare davvero molto difficile raggiungere l’orgasmo.

Dal momento che quando si fanno certe cose si è sempre in due, se una donna non si diverte gran che anche il maschio potrebbe godersela poco durante la penetrazione.

Uno dei motivi per cui i maschi “sentono” poco è l’eccessiva lubrificazione della vagina (capita quando ci eccitiamo, scusate eh!) mentre l’altro (a volte drammatico) è l’eccessiva differenza di dimensioni tra lo spessore del pene e l’ampiezza della vagina.

In pratica, se il pene è troppo piccolo per quella vagina e la vagina è troppo larga per quel pene, la penetrazione potrebbe essere la meno memorabile sulla faccia della terra.

Cosa fanno gli uomini quando stanno “troppo larghi” in una vagina? Semplicissimo: aggirano il problema chiedendo di poter passare dalla finestra (cioè dalla bocca) o dalla porta sul retro (cioè il lato B).

Considerando però che queste pratiche sono certamente piacevoli per una donna, ma fino a un certo punto, è il caso di risolvere il problema principale. Cosa può fare una donna per sentire di più durante il rapporto? Ginnastica!

Perché devi imparare a dare il bacio di Singapore (o a fare il Pompoir)

Si chiama Bacio di Singapore perché a quanto pare è una pratica sessuale inventata e praticata con grandissimo successo dalle donne orientali.

Il Bacio di Singapore consiste in pratica in una serie di contrazioni dei muscoli che circondano la vagina durante l’atto sessuale. Queste contrazioni risultano più o meno forti a seconda di quanto i muscoli vaginali siano stati allenati in precedenza.

Le contrazioni hanno lo scopo di avvolgere il pene esattamente come avviene quando il pene si trova nella bocca e non nella vagina. Per questo motivo la sensazione ricevuta dagli uomini è quella di un “bacio profondo” e le donne di Singapore hanno trovato il nome perfetto per la loro idea geniale.

La pratica del pompoir si basa sulla capacità della donna di praticare contrazioni ritmiche e non violente, facendo attenzione a facilitare e non ostacolare la penetrazione.

Se proprio si vuole far impazzire il “malcapitato” l’ideale è mettersi sopra, quindi a cavalcioni sul partner, e guidare completamente il rapporto grazie alla coordinazione delle contrazioni vaginali e delle oscillazioni della schiena. Si potrà essere certe che, se lui riuscirà a mantenere il controllo per più di 30 secondi, raggiungerà uno degli orgasmi migliori della sua vita (grazie, ragazze di Singapore!).

Perché il Pompoir fa bene anche a te?

Tutto ciò che mantiene elastici e forti i muscoli della vagina migliora la salute generale di una donna, soprattutto se la donna in questione ha avuto uno o più figli.

Le contrazioni praticate durante il pompoir, infatti, contribuiscono a mantenere forte il pavimento vaginale, limitando il rischio delle piccole perdite urinarie a cui inevitabilmente vanno incontro le donne di una certa età.

Inoltre, anche l’atto sessuale diventerà più piacevole, per il semplice motivo che le delicate pareti della vagina, estremamente sensibili, aderiranno meglio al pene e verranno stimolate meglio, più a lungo e più profondamente. Si potrà anche raggiungere molto più facilmente l’orgasmo vaginale!

Come si impara il Pompoir?

Come accade per qualsiasi cosa, l’unico modo per diventare brave nella sacra arte del Bacio di Singapore è … fare pratica!

Anche se non si ha sempre un ragazzo a disposizione per gli esercizi giornalieri, basterà eseguire i cosiddetti esercizi di Kegel, finalizzati proprio a mantenere in salute i muscoli della vagina.

Se fare esercizi “a corpo libero” non sembrasse abbastanza efficace … ci sono in commercio degli appositi attrezzi! Sì, se su Amazon puoi comprare il tappetino per fare yoga, puoi comprare anche gli attrezzi necessari ad allenare la patata!