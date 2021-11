Anticipazioni Beautiful: la verità dietro il bacio di Sheila e Deacon

Beautiful anticipazioni americane: Sheila e Deacon si baciano appassionati di fronte Hope e Finn. Ecco il motivo dietro a tale gesto

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni. Stavolta parliamo di anticipazioni che arrivano dall’America. E che dunque, sono un anno più avanti rispetto a noi.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuovi input e informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Dopo un ritorno epico e in grande Sheila Carter fa nuovamente parlare di sé nelle nuove puntate americane di Beautiful. La soap americana infatti sta narrando la storia di Sheila e Deacon. Ma cosa siamo arrivati a questo punto?

Tutto avrà origine quando Sheila farà ritorno nelle vite dei Forrester. La donna sembra essere tornata innocua, mettendo apparentemente da parte l’ascia di guerra per voler far parte delle vite di suo figlio Finn, del nipote Hayes e dei Forrester. Ma a parte riuscire ad entrare e uscire dalla casa di Steffy, nonostante una vigilanza all’esterno, la Carter ha combinato poco e anche le sue prossime mosse appaiono un po’ confuse.

Per poter tenere in scena a lungo un personaggio come Sheila Carter, è normale evitare di farle azzardare subito mosse lampanti. La storia del noto personaggio di Beautiful, tuttavia, ci insegna come la Carter sarebbe in grado di compiere sottili ma altrettanto efficaci tattiche passandola liscia anche per molto tempo.

Questa volta nelle sua tattica è stato incluso il bacio con Deacon Sharpe, un teatrino ben archittettato di cui vi avevamo già parlato in precedenza.

La recita messa in scena dalla Carter è stata fatto con lo scopo di far infuriare la giovane Logan, moglie del figlio Finn. Di fronte alla furia della giovane Logan, sconvolta che il padre potesse intrattenersi con Sheila, quest’ultima si è inventata una storia, secondo la quale lei avrebbe scritto a Deacon dopo che l’uomo era finito in prigione per aver tentato di uccidere Quinn Forrester. Un crimine che, inizialmente, la polizia aveva ipotizzato fosse stato compiuto proprio da Sheila. Da quel momento è nato un rapporto epistolare che poi è diventato una relazione vera e propria.