Le coppie che hanno in comune questo divorziano raramente, è dimostrato

I motivi di divorzio sono molteplici. Un recente studio conferma che se le coppie hanno in comune questo, le probabilità di divorziare si riducono.

Uno studio americano avrebbe ipotizzato che esisterebbe un nesso tra le finanze ed il divorzio all’interno della coppia. Resterai stupito dalle conclusioni di questo studio e a pensarci bene tutto potrebbe avere un senso.

Dietro a ogni divorzio si nasconde una questione economica. Solitamente le coppie che divorziano iniziano a contendersi soldi e proprietà. Ma i soldi nel divorzio avrebbero anche un’altra implicazione secondo questo studio americano.

Le coppie con stipendi simili hanno meno probabilità di divorziare

Secondo uno studio americano le coppie che divorziano meno hanno in comune lo stesso stipendio. La parità a livello di entrate e finanze sarebbero una garanzia per la buona riuscita del matrimonio. Quando non c’è chi guadagna di più e chi meno nella coppia, in casa sembrerebbe regnare la serenità. Le disparità a livello economico sarebbero una delle principali cause di separazione e divorzio e il motivo è chiaro ed è stato definito da alcuni ricercatori americani.

Se ti sei sempre chiesto quale fosse la chiave per un matrimonio perfetto, potremmo avere la risposta: lo stesso stipendio. I soldi sono spesso motivo di conflitto, soprattutto tra le mura domestiche.

Alcuni ricercatori della Cornell University hanno condotto uno studio prendendo in esame i redditi degli americani dal 1996 al 2013, e hanno scoperto che le coppie che percepivano lo stesso stipendio divorziavano di meno e cooperavano di più. Questo studio avrebbe confermato l’ipotesi che le coppie che guadagnavano lo stesso stipendio avevano davvero più probabilità di stare insieme tutta la vita.

Le conclusioni dello studio sono inequivocabili: “L’uguaglianza della partecipazione finanziaria di uomini e donne all’interno della coppia aiuta a consolidare e perpetuare la loro relazione”. Al contrario apportare cifre diverse per il sostentamento della famiglia nel tempo porterebbe a disaccordi e conflitti.

Quindi esisterebbe davvero un nesso tra il denaro e la felicità nella coppia? E per quale motivo?

In effetti in passato il capofamiglia tendeva a lavorare per entrambi mentre la donna si occupava prevalentemente dei figli.

La dipendenza economica di un partner all’altro è stato sempre motivo di frustrazione, motivo per il quale le donne hanno iniziato a partecipare attivamente alle finanze della casa. Oggi le persone non si sentono più obbligate all’altro per un motivo economico.

Si evince che l’uguaglianza tra i partner, promuove la stabilità nella coppia. Apportando lo stesso stipendio la coppia mostra di mettere nella relazione lo stesso impegno, di cooperare e di investire allo stesso modo.

Ovviamente anche le coppie con stipendi diversi possono durare, a patto che trovino il modo di distribuire equamente le spese in modo da evitare che le finanze siano motivo di conflitto nella gestione familiare.