Outfit nei colori della Terra: abiti, maglie, cappotti e pantaloni da non perdere!

In un’epoca in cui anche l’ocra ed il celeste sono definiti colori classici, vediamo come vestirci creando outfit perfetti con i caldi colori della Terra che tanto amiamo. Scopriamo i capi da avere in autunno.

La bella notizia è che non serve spendere chissà quali cifre, bisogna solo seguire i nostri consigli ed osare!

Se avete la fortuna di avere “sotto casa” un mercato di medio – alto livello, non necessariamente come quello di Forte dei Marmi, ma sia a Milano che a Roma oppure nei paesi di provincia, come ad esempio Sarnico (Bg), si trovano volendo capi molto chic, potrete fare shopping direttamente lì. Le alternative sono due: l’outfit monocromatico o il ton sur ton.

Capi must – have per indimenticabili outfit nei colori della Terra

L’ideale, per quanto riguarda i colori della Terra, è creare abbinamenti con colori caldi come il rosso, l’arancione e con alcune gradazioni di verde. Da considerare solo come ultime opzioni il blu ed i grigi, sono accostamenti già visti ed appiattiscono un po’ il look da invidia che vogliamo creare.

È di Missguided il blazer boyfriend in pelle sintetica con apertura frontale e revers a lancia, di un colore misto tra il cioccolato ed il caramello. Si trova su Asos e costa 62,99 euro. Da accostare ad un jeans mom slim fit e ad una hobo bag per un outfit 100% anni Novanta.

Di Trendyol, il dolcevita cammello Parent, (19,99 euro su Zalando) va portato necessariamente con gonna a trapezio in pelle nella stessa tonalità. In opzione un paio di blu jeans Levi’s, basic ed a vita alta.

Per quanto riguarda i cappotti sono sempre molto desiderati quelli di Max Mara (più che comprensibile). Visto che oggi ci occupiamo di abbigliamento entro una certa fascia di prezzo, il consiglio è quello di acquistare un cappotto di Liu Jo. Il modello con spilla gioiello ha un taglio slim fit e bottoni a pressione, è realizzato in misto lana, ha le spalline leggermente imbottite e costa 229 euro.

Come rinunciare ad un bel paio di pantaloni nuovi, magari a palazzo, ed anche scontati? Pinko ne ha attualmente in promozione un paio a vita alta, color volpe, scontati di ben il 50%, in vendita a 125 euro sul sito ufficiale del brand, e sono il top assoluto per creare un bellissimo outfit dei colori della Terra.

Silvia Zanchi